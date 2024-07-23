ДТЭК саботирует позицию правительства: почему графики отключения света не меняются

На днях премьер Украины Денис Шмигаль сообщал, что после 20-х чисел июля ограничивать электроснабжение в рамках графиков будут меньше. Впоследствии в подобном ключе высказался председатель "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, отметив, что отключения света в Украине будут значительно меньше в августе, сентябре и октябре. Однако на календаре уже 23 июля, а ДТЭК, непосредственно отвечающий за графики отключения света, по непонятным причинам игнорирует заявления премьер-министра.

Отключение электроэнергии. Фото: из открытых источников

Например, если посмотреть на график отключений электроэнергии по Киевской области, утвержденный ДТЭК, то отключения не стали короче. Хотя температура воздуха существенно снизилась почти по всей стране.

Читайте на портале "Комментарии" — Украина поставляет электроэнергию в другие страны, а ДТЭК усиливает графики отключений света.

Также издание "Комментарии" сообщало – Минэнерго засекретило информацию об экспорте электроэнергии из Украины.







