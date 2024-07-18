Что не так с графиками отключения света ДТЭК: к чему есть вопросы

С графиками отключения света в Украине продолжается неразбериха. Непонятно, как происходит отключение. В частности, все больше вопросов к монополисту ДТЭК. Почему компания сокращает часы, когда есть свет? Если посмотреть на график, то раньше электричество подавали 8 часов в день, потом 6, сейчас вообще – 4. Почему ДТЭК не регулирует графики в зависимости от погодных температур? Если, к примеру, температура повышается, то монополист увеличивает часы отключения света. А, если прохладнее, как было вчера, ДТЭК все равно не добавляет часы, когда есть электроэнергия. Что происходит в этой сфере? Как можно объяснить такую арифметику? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Отключение электроэнергии. Фото: из открытых источников

Мы застряли в советских временах

Главный экономист, руководитель по экономическим реформам Офиса простых решений и результатов Ярослав Романчук сразу же обратил внимание на то, что проблемы с энергорынком Украины не возникли после разрушения элементов энергетической инфраструктуры нацистскими агрессорами. Эти проблемы носят структурный характер.

"Украина за 30 лет не провела реформу энергетики. Страна сохранила её в первозданном советском виде, с сильнейшими элементами централизации. Эта инфраструктура, по сути дела, предполагала, что никогда не будет нападения на энергетическую систему, никогда не будет того, что мы видим сегодня. Поэтому вместо того, чтобы пойти по пути энергетической реформы, которая прописана в Энергетической хартии Европейского Союза, где чётко разделяется генерация дистрибьюция, распределение, Украина просто застряла в этом старом режиме. И во время войны тоже ничего не делает. Тот формат, который приняло правительство по обеспечению энергоснабжением вызывает недоумение. Людям нужно объяснять, что именно власть делает, для того чтобы была определённость в будущем для каждого гражданина и, в частности, для бизнеса. Вопрос не в том, чтобы раскрывать секреты, а в том, чтобы исправлять те структурные проблемы, которые накопились в украинской энергетике", – отметил эксперт.

Ярослав Романчук подчеркивает, принцип децентрализации должен быть главным и базовым.

"Централизованной системы, которая была с советских времён, не должно быть. Потому что, как оказалось, она создаёт гигантскую угрозу для всей страны. Интересы государства и интересы частного бизнеса должны быть чётко разделены. Должны быть определённая мотивация, условия, стимулы для того, чтобы инвестиции пришли в нашу страну. Должна быть плотная работа с нашими западными партнерами. Они имеют много технологических путей, как наши проблемы в энергетике решить в течение полгода решить, но наша власть почему-то не проявляет должного интереса для сотрудничества. То ли украинские власти стараются сохранить тот старый режим, который есть в интересах собственников и выгодополучателей ресурсов энергетической системы, то ли есть какой-то "схематоз". Но то, чего нету точно – это принятия чёткой стратегии развития энергетики на период войны и на период модернизации", – говорит Ярослав Романчук.

Что касается графиков отключение света, то эксперт отметил, если у нас в снабжении армии были очень неприятные инциденты с яйцами по 17, то неспособность ДТЭКа, Министерства энергетики, правительства обеспечить график отключения электроэнергии который бы соблюдался и который был бы понятен – это из той же оперы.

"Это просто неряшливое, неправильное, непрофессиональное управление, когда мы, даже с имеющимися мощностями, с учетом всех факторов, не можем добиться предсказуемости отключений. Этого не может быть. Причём, когда мы говорим, что вот ремонтируется какой-то там реактор и он в сентябре заработает, но в сентябре будет другой погодный режим. Зачем надо было выводить его из строя или на ремонт ставить тогда, когда вы знаете, что энергия очень сильно нужна. Есть определённая необходимость договариваться с нашими импортерами электроэнергии, которые бы могли помочь. Но, если не хватает компетенции правительства, то мы обязаны просто привлечь на свою сторону в систему принятия решений профессионалов тех стран, в которых система энергетики работает как часы. Это может Франция, Германия со всеми умными сетями. Опыта предостаточно. Если мешают политики, значит им не место у власти. Министры, чиновники, которые работают только по старым лекалам должны уйти", – подытожил собеседник портала "Комментарии".

Ракетные удары уничтожили почти 75% тепловой энергетики

Глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко отметил, что ДТЭК свет не производит. Компания занимается исключительно только поставкой электроэнергии, получаемой от Укрэнерго.

"Если говорить на более простом языке, ДТЭК занимается проводами. Вот, если порвались провода, ДТЭК должен их отремонтировать. Если ракета попала в трансформатор, ремонтные бригады ДТЭК ремонтируют его. Компания не занимается электроэнергией, которой катастрофически не хватает. Если ему не дают нужный объем электроэнергии, он не может поставить ее", – отметил эксперт.

Он отметил, что у нас есть атомные электростанции – они государственные. Есть частично тепловые – они как раз больше всего разрушены, поэтому их не хватает. Есть гидростанции, но их очень мало, и они производят недостаточно электроэнергии. Есть так называемые альтернативные – это солнечные и ветростанции. И вот вся эта электроэнергия покупается Укрэнерго по фиксированным, установленным государством ценам, заметил эксперт.

"Самая низкая цена на атомную энергетику. Самая высокая — на альтернативную, но их установило государство. Как результат Укрэнерго приходится импортировать большие объемы дорогостоящей электроэнергии. Проблема состоит в том, что сейчас идет плановый ремонт атомных электростанций. Это происходит каждый год. Это специально делается сейчас, чтобы зимой не ремонтировать. Как результат у нас мало того, что жарко, да еще и атомные электростанции не работают. Поэтому такой бешеный дефицит. Конечно, если бы не было ракетных ударов, если бы работали Бурштынская, Трипольская ТЭЦ, отключений электроэнергии не было бы. Но факт есть факт", – отметил Александр Охрименко.

Он добавил, что на сегодняшний момент ракетные удары уничтожили почти 75% тепловой энергетики. Это примерно 30% электроэнергии, которую раньше производили на тепловых электростанциях. Если не будет новых ракетных ударов, то эксперт прогнозирует, что Украина сможет только в 2026 году полностью отказаться от отключения света, раньше же никак.

Возвращаясь к теме ДТЭК Александр Охрименко отметил, что ДТЭК действительно монополист, но это связано с тем, что он обеспечивает поставки электроэнергии через провода.

"Укрэнерго дает ДТЭК электроэнергию, а он поставляет ее непосредственно потребителям. У Укрэнерго физически не хватает электроэнергии. Поэтому он дает очень мало электроэнергии для населения. Раньше Укрэнерго давало 70% от потребности, потом 50%. Сейчас 45%. Больше электроэнергии не существует. Поэтому ДТЭК и вынужден корректировать графики отключений, учитывая количество электроэнергии, которое получил", – прокомментировал Александр Охрименко.

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