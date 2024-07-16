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Кто устанавливает графики отключения света: почему возникает хаос

Потребление каждой области разное, поскольку зависит не только от количества потребителей, проживающих в конкретной области, но и от потребления объектов критической инфраструктуры

сегодня, 13:20
Автор:
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Кравцев Сергей
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Несмотря на то, что украинцы достаточно долго живут с отключениями света, до сих пор для многих было тайной, кто формирует графики отключений и почему возникает путаница относительно их применения. На вопрос портала "Комментарии" в "Укрэнерго" намекнули, что именно монополист ДТЭК устанавливает графики.

Кто устанавливает графики отключения света: почему возникает хаос

Отключение электроэнергии. Фото: из открытых источников

В "Укрэнерго" подчеркнули, что действительно именно от них поступает информация, сколько очередей нужно отключить одновременно в каждом регионе, чтобы компенсировать дефицит мощности. Однако графики почасовых отключений и их продолжительность устанавливают облэнерго. Соответственно, от них зависит кого и когда отключают.

Энергетики объяснили, что главный фактор, определяющий продолжительность отключений – это объем дефицита мощности в энергосистеме. Чем больше дефицит, тем дольше приходится отключать свет потребителям. В НЭК "Укрэнерго" сообщили, что их специалисты каждый день рассчитывают этот дефицит и распределяют его на все регионы пропорционально их потреблению. Однако на практике эта пропорциональность не всегда сохраняется.

"Потребление каждой области разное, поскольку зависит не только от количества потребителей, проживающих в конкретной области, но и от потребления объектов критической инфраструктуры, которые должны быть обеспечены энергоснабжением", — отметили в "Укрэнерго".

В компании отметили, что для уменьшения количества и продолжительности отключений необходимо снизить дефицит в энергосистеме. Это можно сделать путём увеличения производства электроэнергии на украинских электростанциях и импорта из стран ЕС, а также за счет снижения потребления электроэнергии.

Читайте на портале "Комментарии" — украинцев почти ежедневно предупреждают, что следует готовиться к жизни со стабильными отключениями света в течение достаточно продолжительного периода. Однако возникает ряд вопросов о продолжительности отключения электроэнергии уже сейчас. Что такое стабилизационное отключение света? Почему у них такая потребность? Почему однажды бывает, что украинцы сидят без света, условно говоря 2 часа, на другой день – 4? Почему есть дни, когда люди вынуждены сидеть без света по 18 часов? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




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Источник: https://society.comments.ua/ua/news/developments/v-ukrenergo-rozpovili-chomu-v-kievi-vidklyuchennya-svitla-dovshi-nizh-v-inshih-regionah-736756.html
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