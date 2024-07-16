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Отключение света и темнота станет обычным явлением для Украины: какой прогноз на будущее

Украинцы уже научились приспосабливаться к дефициту электроэнергии.

сегодня, 17:20
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Лиля Воробьева

Регулярные отключения электроэнергии станут привычным явлением для украинцев, о чем говорится в статье The Economist.

Отключение света и темнота станет обычным явлением для Украины: какой прогноз на будущее

Отключение света в Украине (фото из открытых источников)

"Времени осталось очень мало, а миллиардов долларов, необходимых для установки нескольких сотен малых электростанций, восстановления разрушенных станций или строительства ветровых и солнечных электростанций недостаточно. Постоянные отключения электроэнергии станут привычным явлением", — отмечается в статье.

Издание также отмечает, что украинцы уже научились адаптироваться к дефициту электроэнергии.

Малый бизнес приобрел дизельные генераторы, а средние предприятия начали инвестировать в газовые турбины и могут продавать избыток электроэнергии в энергосистему.

"Люди покупают аккумуляторные батареи, которые можно заряжать и использовать дома для Wi-Fi-соединения и USB-ламп. Но все это будет подвергнуто строгой проверке", – отмечается в статье.

Ранее сообщалось, что в результате обстрелов энергосистемы Украина потеряла более 9 ГВт мощностей.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, кто устанавливает графики отключения света . Несмотря на то, что украинцы достаточно долго живут с отключениями света, до сих пор для многих было тайной, кто формирует графики отключений и почему возникает путаница относительно их применения. Отвечая на вопрос портала "Комментарии", в "Укрэнерго" прямо заявили, что именно монополист ДТЭК устанавливает графики.

В Укрэнерго подчеркнули, что действительно именно от них поступает информация, сколько очередей нужно отключить одновременно в каждом регионе, чтобы компенсировать дефицит мощности. Однако графики почасовых отключений и их продолжительность устанавливают облэнерго. Соответственно, от них зависит кого и когда отключают.
 



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Источник: https://www.theguardian.com/uk-news/article/2024/jul/16/ukrainian-refugees-risk-of-homelessness-and-exploitation-uk
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