От возвращения предприятий олигархов государству – до освобождения Херсона: чем запомнилась эта неделя

Украина провожает очередную военную неделю, насыщенную разнообразными событиями – как на различных участках фронта, так и на дипломатических полях сражений. Эксперты специально для издания "Комментарии" проанализировали топ-события второй недели ноября и их вероятные последствия.

Херсон. Фото: из открытых источников

Есть три значимых в экономическом смысле итога уходящей недели

Народный депутат Украины IX созыва от партии "Голос", первого зампредседателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк выделил три значимых в экономическом смысле итога уходящей недели. Они, подчеркивает парламентарий, будут иметь серьезное значение и в будущем.

Даже с экономической точки зрения это означает улучшение наших позиций. Мы значительно уменьшили военные риски для Николаева и Одессы, увеличили контроль над нашей территории. К тому же, всё это – плюс в смысле ВВП, – поясняет Ярослав Железняк. – Значительно поднимаются экономические настроения, вера в нас международных партнёров. Соответственно, быстрее пойдет и финансовая помощь". "Первый – это, конечно, освобождение Херсона

И в этом ракурсе нардеп обращает внимание на еще одно важное решение уходящей недели. А именно – заявление вице-президента Европейской комиссии Валдиса Домбровскиса по итогам заседания министров финансов Совета ЕС. Он сообщил, что министры согласились продолжить рассмотрение пакета помощи Украине в размере до 18 миллиардов евро льготных кредитов на 2023 год. Первую выплату постараются предоставить уже в январе.

И третий важный, по мнению Ярослава Железняка, момент – история с переходом "Мотор Сич", "Укрнафта", "АвтоКрАЗ", Укртатнафта" и "Запорожстрасформатор" в собственность государства.

Напомним, что, по мнению президента, данное решение, вынесенное в рамках военного времени, позволит стратегически важным предприятиям работать эффективнее.

Мы реально стали глобальным государством, с глобальным лидерством

Эксперт-международник Антон Кучухидзе считает итоги недели достаточно позитивными. Мы отвоевываем наши территории, подчеркивает он. А военные победы имеют колоссальное политическое влияние, в том числе на наших союзников.

И, конечно, это усиливает позиции Украины, доверие партнеров, которые обеспечивают нашу страну оружием, дает возможность прогнозировать дальнейшее освобождение территорий", – поясняет эксперт. "Об этом, к примеру, заявление Джейка Салливана (советник президента США по нацбезопасности) об особенной победе, которую украинская армия получила на Херсонском направлении, освободив Херсон

Еще одним важным моментом, по его мнению, является участие министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в столице Камбоджи – Пномпене.

Наша страна, подчеркивает Антон Кучухидзе, подписала соответствующий документ о механизме присоединения к данной организации, в которую входят быстроразвивающиеся экономики. Это позитив, усиление субъектности Украины, уверен эксперт.

"С 24 февраля, когда началось широкомасштабное российское вторжение, началась и новая эра трансформации Украины в суперглобальное государство, которое принимает участие во многих вещах, важных для всего мира — будь то продовольственные вопросы или вопросы обеспечения всеобщей безопасности, – акцентирует Антон Кучухидзе. – Мы реально стали глобальным государством, с глобальным лидерством. И популяризация имиджа Украины, тотальная узнаваемость украинского президента – абсолютно заслужены".

Эксперт также обращает внимание, что на этой неделе российская пропаганда пыталась посеять "зраду", в информационном пространстве – мол, США после выборов в Конгресс уменьшать помощь Украине, и вообще ведут переговоры с РФ о завершении конфликта, не учитывая мнение Киева.

"Но, как видим, ничего подобного нет. И не будет. Двухпартийная поддержка Украины со стороны республиканцев и демократов остается неизменной. А тот же Салливан, хоть и имеет коммуникацию с разными официальными лицами рашистского государства, но лишь чтобы, в том числе, донести до них четкую позицию США – поддержка Украины с их стороны бессрочная, в том числе в вопросах полного восстановления территориальной целостности. Партнеры с уважением относятся к нашей стране, не ведя переговоров об Украине за спиной Украины", – отмечает Антон Кучухидзе.

Еще одной важной вехой уходящей недели он считает то, что уже есть понимание – президент Зеленский примет участие в саммите "Большой двадцатки" (пройдет 15-16 ноября на Бали, в Индонезии) в онлайн-формате.

Который будет представлять РФ и на новом саммите, чтобы все г*вно, которое будет лететь в РФ, летело не на Путина, а на Лаврова, – поясняет эксперт. – При этом, есть инсайды, что лидеры, как минимум, европейских стран, США, Канады намерены байкотировать любые мероприятия с участием рашистской делегации. Единственное – Турция заявила, что может обсудить с российской стороной на полях G20 участие рашистов в зерновом соглашении". "А рашисткий лидер, похоже, так боится нашей страны, что даже дистанционно участвовать в этом мероприятии не намерен. Наверное, чтобы не испытывать тот позор, который испытал на подобном саммите глав МИД летом Лавров

Антон Кучухидзе резюмирует: русский военный корабль идет вслед за крейсером "Москва" – как на поле боя, так и на дипломатическом фронте.

"Но расслабляться, конечно, не стоит, – предупреждает эксперт. – У нас очень коварный враг. Но на уходящей неделе было много стратегически важных позитивных вещей для статусности Украины, для укрепления нашей субъектности".

Читайте также на портале "Комментарии" — Владимир Зеленский заявил, что Путин не устал от войны и не намерен прекращать боевые действия в Украине.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!