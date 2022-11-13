От возвращения предприятий олигархов государству – до освобождения Херсона: чем запомнилась эта неделя

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Кравцев Сергей
Украина провожает очередную военную неделю, насыщенную разнообразными событиями – как на различных участках фронта, так и на дипломатических полях сражений. Эксперты специально для издания "Комментарии" проанализировали топ-события второй недели ноября и их вероятные последствия.
Херсон. Фото: из открытых источников
Народный депутат Украины IX созыва от партии "Голос", первого зампредседателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк выделил три значимых в экономическом смысле итога уходящей недели. Они, подчеркивает парламентарий, будут иметь серьезное значение и в будущем.
И в этом ракурсе нардеп обращает внимание на еще одно важное решение уходящей недели. А именно – заявление вице-президента Европейской комиссии Валдиса Домбровскиса по итогам заседания министров финансов Совета ЕС. Он сообщил, что министры согласились продолжить рассмотрение пакета помощи Украине в размере до 18 миллиардов евро льготных кредитов на 2023 год. Первую выплату постараются предоставить уже в январе.
И третий важный, по мнению Ярослава Железняка, момент – история с переходом "Мотор Сич", "Укрнафта", "АвтоКрАЗ", Укртатнафта" и "Запорожстрасформатор" в собственность государства.
Напомним, что, по мнению президента, данное решение, вынесенное в рамках военного времени, позволит стратегически важным предприятиям работать эффективнее.
Эксперт-международник Антон Кучухидзе считает итоги недели достаточно позитивными. Мы отвоевываем наши территории, подчеркивает он. А военные победы имеют колоссальное политическое влияние, в том числе на наших союзников.
Еще одним важным моментом, по его мнению, является участие министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в столице Камбоджи – Пномпене.
Наша страна, подчеркивает Антон Кучухидзе, подписала соответствующий документ о механизме присоединения к данной организации, в которую входят быстроразвивающиеся экономики. Это позитив, усиление субъектности Украины, уверен эксперт.
Эксперт также обращает внимание, что на этой неделе российская пропаганда пыталась посеять "зраду", в информационном пространстве – мол, США после выборов в Конгресс уменьшать помощь Украине, и вообще ведут переговоры с РФ о завершении конфликта, не учитывая мнение Киева.
Еще одной важной вехой уходящей недели он считает то, что уже есть понимание – президент Зеленский примет участие в саммите "Большой двадцатки" (пройдет 15-16 ноября на Бали, в Индонезии) в онлайн-формате.
Антон Кучухидзе резюмирует: русский военный корабль идет вслед за крейсером "Москва" – как на поле боя, так и на дипломатическом фронте.
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