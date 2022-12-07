От чего обязательно необходимо избавиться перед Новым годом: список

Не смотря на продолжающуюся военную агрессию со стороны РФ, которая не прекращается с 24 февраля, многие украинцы все же намереваются собраться за новогодним столом и загадать одно на всех желание — попросить о мире и прекращении войны.

Новый год 2023/Фото из открытых источников

Следует помнить, что не смотря ни на что, Новый год — это праздник, который символизирует начало нового этапа в жизни. Чтобы правильно войти в н овый год и начать все "с чистого листа" необходимо накануне сделать в доме генеральную уборку и выбросить весь хлам, который мог накопиться в жилище.

Обязательно следует мысленно "отпустить" все обиды на родных и близких, а также избавиться от ненужных, устаревших вещей. Это поможет почувствовать психологическое облегчение и будет символизировать отказ от негатива.

Категории вещей, которые обязательно следует выбросить

1. Сломанные предметы и битая посуда.

Обязательно избавьтесь от всех поломанных вещей и нерабочей техники, которую длительное время вы не можете отремонтировать. Как вариант — можете отдать неисправную вещь тому человеку, который действительно сможет ее починить и будет использовать.

Треснутую и битую посуду также обязательно нужно выбросить. Весь подобный хлам лишь занимает место и притягивает негативную энергетику.

2. Вещи, которые давно не носите.

Старые кроссовки, куртка, которая весит в шкафу уже несколько сезонов и не разу не была одета, неудобные туфли и джинсы, которые стали малы — все это необходимо собрать в пакет и отдать. Выбрасывать хорошие вещи не следует. Отнесите их в пункт помощи нуждающимся или отдайте знакомым. Таким образом вы освободите место в шкафу, наведете порядок и подарите своим вещам вторую жизнь, ведь их будут носить люди, которые в этом действительно нуждаются.

3. Макулатура.

Старые платежки и чеки, рекламные буклеты, устаревшие квитанции, ненужные документы, глянцевые журналы – это все хлам. Все это не годится для растопки печи или разведения костра, поэтому смело избавляйтесь от лишней макулатуры отнеся ее в специальный пункт приема.

4. Старые игрушки.

Если ваши дети выросли, а в доме скопилось множество игрушек и игр, которые просто стоят без дела, то желательно от них избавиться. Предложите их знакомым или друзьям. Также можно передать игрушки волонтерам или разместить в соцсетях бесплатное объявление. Возможно, именно эти вещи подарят в канун Нового года радость ребенку, который давно мечтал о конструкторе, настольной игре или машинке.

5. Негативные мысли.

Это, пожалуй, основной пункт из всех вышеперечисленных. Не берите с собой в Новый год злобу и ярость, изжившие себя отношения, токсичных людей и плохие воспоминания. Это даст мотивацию начать новую жизнь и вдохнуть полной грудью.

Помните, как бы не было тяжело, нужно думать о хорошем и верить в лучшее!

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