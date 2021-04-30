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Освобожденный из СИЗО Антоненко обнял детей

На снимках счастливый освобожденный из-под стражи Антоненко лежит на диване со своими детьми

30 апреля 2021, 21:32
Автор:

Ольга Чародий

После освобождения из-под стражи ключевого фигуранта дела Андрея Антоненко, который подозревается в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, он сразу поехал домой к семье.

Освобожденный из СИЗО Антоненко обнял детей

Андрей Антоненко. Фото: facebook

Фото опубликовал в Facebook первый командир Антоненко в зоне боевых действий Александр Гагаев.

На снимках счастливый освобожденный из-под стражи Антоненко лежит на диване со своими детьми. Он не был дома болем 500 дней. Прокуратура не дала новых данных о причастности музыканта Андрея Антоненко к убийству журналиста Павла Шеремета.

Пользователи  Сети эмоционально отреагировали на  фото.

"Наконец-то! Счастлива за Вас безгранично!", "Бог услышал мои молитвы", "Именно крутое фото Мне снился этот диван! Как Риф взял оттуда какие-то письма и плакал от счастья", "Лучше что может быть сейчас", — пишут пользователи  интернета.


Освобожденный из СИЗО Антоненко обнял детей - фото 2

Напомним, 30 апреля Шевченковский районный суд города Киев отпустил Андрея Антоненко, которого подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета, под круглосуточный домашний арест. На этот раз прокуратура не отклонила ходатайство адвокатов об изменении меры пресечения. Но правоохранители обязали Антоненко носить электронный браслет, который будет отслеживать его местонахождение. Такие меры, по мнению прокурора, обеспечат надлежащее поведение подозреваемого. Антоненко, а также врачу Юлии Кузьменко и военном медику Яне Дугар инкриминируют убийство журналиста Павла Шеремета.

Последний погиб летом 2016 при взрыве автомобиля в Киеве. 10 февраля 2021 Антоненко отказали в поддержке апелляции о взятии его на поруки. Около 15 человек были готовы заступиться собственным именем за Андрея Антоненко.


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Источник: https://www.facebook.com/photo/?fbid=3871752912900729&set=a.115730998502958
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