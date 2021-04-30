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Дело Шеремета: Антоненко на свободе

Андрея Антоненко отпустили под круглосуточный домашний арест

30 апреля 2021, 17:35
Автор:

Данило Матюха

Сегодня, 30 апреля, Шевченковский районный суд города Киев отпустил Андрея Антоненко, которого подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета, под круглосуточный домашний арест. Об этом сообщает Общественное.

Дело Шеремета: Антоненко на свободе

Андрей Антоненко - фото: pravdainform

На этот раз прокуратура не отклонила ходатайство адвокатов об изменении меры пресечения. Но правоохранители обязали Антоненко носить электронный браслет, который будет отслеживать его местонахождение. Такие меры, по мнению прокурора, обеспечат надлежащее поведение подозреваемого.

Напомним, Антоненко, а также врачу Юлии Кузьменко и военном медику Яне Дугар инкриминируют убийство журналиста Павла Шеремета. Последний погиб летом 2016 при взрыве автомобиля в Киеве.

10 февраля 2021 Антоненко отказали в поддержке апелляции о взятии его на поруки. Около 15 человек были готовы заступиться собственным именем за Андрея Антоненко. Интересно, что хотя суд и приказал Антоненко выбрать всего двух человек с такого количества, в конце концов за него поручились сразу четверо.

Следует отметить, что в начале 2021, как сообщали "Комментарии", общество всколыхнула новость о возможном заказе и совершении убийства Шеремета белорусскими властями. Координация оставалось за главой Комитета госбезопасности Вадима Зайцева (2008-2012) и непосредственно Александром Лукашенко, сейчас самопровозглашенным президентом страны. Такую информацию обнародовал немецкий сайт EUobserver, ссылаясь на полученные записи, тайно сделанные в кабинете Зайцева. Более того — наличие подобных записей подтвердили даже в МВД Украины. Однако обвиняемые Антоненко, Дугар и Кузьменко до сих пор остаются под стражей.



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Источник: https://suspilne.media/127185-sprava-seremeta-antonenka-vidpustili-pid-domasnij-arest/
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