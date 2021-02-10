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Главная Новости Общество Криминал Дело Шеремета: подозреваемому Антоненко не удовлетворили апелляцию
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Дело Шеремета: подозреваемому Антоненко не удовлетворили апелляцию

Защитники просили выпустить Антоненко на поруки

сегодня, 18:09
Автор:

Вечканова Елена

Сегодня, 10 февраля, музыканту и общественному деятелю Андрея Антоненко, обвиняемого в убийстве журналиста Павла Шеремета, отказали в поддержке апелляции. Дело рассматривал Киевский апелляционный суд, сообщают "Факты ICTV".

Дело Шеремета: подозреваемому Антоненко не удовлетворили апелляцию

Андрея Антоненка вновь оставили под стражей. Фото: FREE RIFF

Стоит отметить, что Антоненко не только оставили под стражей в СИЗО, но и продолжили ему срок пребывания за решеткой — до 2 апреля 2021 года.

Адвокаты просили выпустить обвиняемого на ответственность поручителей. Около 15 человек были готовы заступиться собственным именем за Андрея Антоненко. Интересно, что хотя суд и приказал Антоненко выбрать всего двух человек с такого количества, в конце концов за него поручились сразу четверо — волонтер, бывшая нардеп Оксана Корчинская, военный доброволец Андрей Тетерев, народный депутат трех созывов Мария Ионова, а также народный депутат, IT-специалист Егор Чернев.

Впрочем, несмотря на все старания поручителей, суд решил не удовлетворять ходатайство стороны защиты. Именно поэтому Андрей Антоненко продолжит находиться за решеткой как минимум до начала апреля.

Напомним, Антоненко, а также врачу Юлии Кузьменко и военном медику Яне Дугар инкриминируют убийство журналиста Павла Шеремета. Последний погиб летом 2016 при взрыве автомобиля в Киеве.

Следует отметить, что в начале 2021, как сообщали "Комментарии", общество всколыхнула новость о возможном заказе и совершении убийства Шеремета белорусскими властями. Координация оставалось за главой Комитета госбезопасности Вадима Зайцева (2008-2012) и непосредственно Александром Лукашенко, сейчас самопровозглашенным президентом страны. Такую информацию обнародовал немецкий сайт EUobserver, ссылаясь на полученные записи, тайно сделанные в кабинете Зайцева. Более того — наличие подобных записей подтвердили даже в МВД Украины. Однако обвиняемые Антоненко, Дугар и Кузьменко до сих пор остаются под стражей.


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Источник: https://fakty.com.ua/ua/ukraine/20210210-apelyatsijnyj-sud-zalyshyv-antonenka-pid-vartoyu/
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