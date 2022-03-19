Оставьте дома: какие вещи не стоит брать с собой при эвакуации

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Светлана Шкурупий
Из-за
военных действий, которые Российская Федерация развернула на территории
Украины, большинство наших граждан были вынуждены покинуть свои дома, спасаясь
от обстрелов. Из многих городов сейчас происходит эвакуация в более безопасные
районы. Украинцам подсказали, какие вещи лучше не брать с собой, временно
уезжая из дома.
Что не нужно брать с собой в случае эвакуации (фото из открытых источников)
Конечно
же, всем тяжело выезжать из дома и расставаться с вещами, но в период войны не
стоит зацикливаться на материальном, ведь самое ценное — это жизнь. Если вы
решили выехать в более безопасное место, тогда возьмите с собой маленький и
компактный багаж. Что брать не стоит?
-
Тяжелые и громоздкие вещи;
-
Продукты, которые быстро портятся;
-
Бумажные книги;
-
Избыток средств гигиены и косметики. Из косметики оставь необходимые 2-3
продукта;
-
Непрактичную одежду;
-
Бытовую технику, какой бы дорогой она ни была, и тому подобное.
Напомним,
что в Украине с 24 февраля,
когда Российская Федерация вторгалась на наши земли, введено военное положение.
И для граждан в этот период действует ряд ограничений. В Центре противодействия
дезинформации СНБО отметили, какие вещи категорически нельзя носить с собой,
чтобы не угодить в неприятности.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что из-за войны многие украинцы были
вынуждены покинуть свои дома и отправиться в безопасное место. Но этим
пользуются мародеры. Как же защитить свое жилье?
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