Оставьте дома: какие вещи не стоит брать с собой при эвакуации

Из-за военных действий, которые Российская Федерация развернула на территории Украины, большинство наших граждан были вынуждены покинуть свои дома, спасаясь от обстрелов. Из многих городов сейчас происходит эвакуация в более безопасные районы. Украинцам подсказали, какие вещи лучше не брать с собой, временно уезжая из дома.

Что не нужно брать с собой в случае эвакуации (фото из открытых источников)

Конечно же, всем тяжело выезжать из дома и расставаться с вещами, но в период войны не стоит зацикливаться на материальном, ведь самое ценное — это жизнь. Если вы решили выехать в более безопасное место, тогда возьмите с собой маленький и компактный багаж. Что брать не стоит?

- Тяжелые и громоздкие вещи;

- Продукты, которые быстро портятся;

- Бумажные книги;

- Избыток средств гигиены и косметики. Из косметики оставь необходимые 2-3 продукта;

- Непрактичную одежду;

- Бытовую технику, какой бы дорогой она ни была, и тому подобное.

Напомним, что в Украине с 24 февраля, когда Российская Федерация вторгалась на наши земли, введено военное положение. И для граждан в этот период действует ряд ограничений. В Центре противодействия дезинформации СНБО отметили, какие вещи категорически нельзя носить с собой, чтобы не угодить в неприятности.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что из-за войны многие украинцы были вынуждены покинуть свои дома и отправиться в безопасное место. Но этим пользуются мародеры. Как же защитить свое жилье?

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