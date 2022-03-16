Какие вещи нельзя носить с собой во время военного положения

В Украине с 24 февраля, когда Российская Федерация вторгалась на наши земли, введено военное положение. И для граждан в этот период действует ряд ограничений. В Центре противодействия дезинформации СНБО отметили, какие вещи категорически нельзя носить с собой, чтобы не угодить в неприятности.

Военное положение в Украине (фото из открытых источников)

Если вы не являетесь военнослужащим и имеете незарегистрированное оружие, то вас могут принять за врага, поэтому не носите его с собой, несмотря на то, что в военное положение есть угроза собственной безопасности. Это правило касается всех видов оружия, в том числе и ножиков.

Также не стоит носить одежду с элементами камуфляжа, в частности головные уборы и сапоги, если вы не являетесь членом территориальной обороны или военнослужащим.

Не носите на одежде нашивки с названиями любых силовых структур и вооруженных формирований.

На период войны не носите любую продукцию, которая имеет военную стилизацию или используется военными, в частности рюкзаки и фонари. Из-за этих вещей человека могут принять за военного обе стороны, и обе могут принять за противника.

Но в то же время, в такой небезопасный период, выходя на улицу, нужно брать с собой документ, подтверждающий вашу личность.

Напомним, что парламент Украины расширил полномочия полиции во время военного положения: что изменится.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что министерство экономики Украины ответило на наиболее часто задаваемые вопросы о трудовых отношениях во время военного положения. В частности, было опубликовано детальное объяснение того, как считается простой в условиях военного положения и как оно оплачивается.

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