Какие вещи нельзя носить с собой во время военного положения

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Светлана Шкурупий
В
Украине с 24 февраля, когда Российская Федерация вторгалась на наши земли,
введено военное положение. И для граждан в этот период действует ряд
ограничений. В Центре противодействия дезинформации СНБО отметили, какие вещи
категорически нельзя носить с собой, чтобы не угодить в неприятности.
Военное положение в Украине (фото из открытых источников)
Если
вы не являетесь военнослужащим и имеете незарегистрированное оружие, то вас
могут принять за врага, поэтому не носите его с собой, несмотря на то, что в
военное положение есть угроза собственной безопасности. Это правило касается всех
видов оружия, в том числе и ножиков.
Также
не стоит носить одежду с элементами камуфляжа, в частности головные уборы и
сапоги, если вы не являетесь членом территориальной обороны или военнослужащим.
Не
носите на одежде нашивки с названиями любых силовых структур и вооруженных формирований.
На
период войны не носите любую продукцию, которая имеет военную стилизацию или
используется военными, в частности рюкзаки и фонари. Из-за этих вещей человека
могут принять за военного обе стороны, и обе могут принять за противника.
Но
в то же время, в такой небезопасный период, выходя на улицу, нужно брать с
собой документ, подтверждающий вашу личность.
Напомним,
что парламент Украины расширил
полномочия полиции во время военного положения: что изменится.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что министерство экономики Украины
ответило на наиболее часто задаваемые вопросы о трудовых отношениях во время
военного положения. В частности, было опубликовано детальное объяснение того,
как считается простой в условиях военного положения и как оно оплачивается.
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