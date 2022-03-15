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Парламент расширил полномочия полиции во время военного положения: что изменится

Во время войны полиция получила дополнительные полномочия

сегодня, 21:55
Автор:

Лиля Воробьева
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Парламент поддержал в целом законопроект №7147, которым внесены изменения в законы "О Национальной полиции" и "О Дисциплинарном уставе Национальной полиции Украины".   За это решение проголосовали 310 народных избранников.

Парламент расширил полномочия полиции во время военного положения: что изменится

У полиции новые полномочия (фото из открытых источников)

По обнародованной информации, изложенной в пояснительной записке, новый закон разработан для того, чтобы урегулировать вопросы деятельности полиции, прежде всего в условиях военного положения.

Важно, что дополнения касаются вопросов взаимодействия органов и подразделений Национальной полиции с представителями государственных органов, органов местного самоуправления. Также с юридическими лицами государственной формы собственности, в тех вопросах, имеющих отношение к военнопленным, обеспечения конвоя и содержания задержанных, разминирование и допуск работников полиции к проведению специальных взрывотехнических работ.

Также принятый законопроект урегулирует поставленные вопросы относительно представительства в Международной организации криминальной полиции – Интерполе. Также будет регулировать вопрос сбора биометрических данных лиц, в том числе путем дактилоскопирования.

И закон существенно расширит перечень оснований по остановке работниками полиции транспортных средств и их проверок, а также проверок водителей остановленных автомобилей и пассажиров.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, будут ли мобилизовать женщин и внутренне перемещенных лиц. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр ответила на наиболее часто задаваемые вопросы относительно мобилизации. В частности, Маляр предоставила объяснение относительно мобилизации женщин и внутренне перемещенных лиц.


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Источник: https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/pubFile/1245224
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