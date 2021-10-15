Осталось ждать меньше 3 месяцев: в МОЗ анонсировали обещанное повышение зарплат для медиков

Глава Минздрава Виктор Ляшко прогнозирует повышение зарплат медикам с 1 января следующего года. Таким образом удастся выполнить обещание, которое было дано еще его предшественником Максимом Степановым о повышении зарплаты для врачей – до 20 тысяч гривен и для среднего медицинского персонала – 13500 гривен. Как информирует издание "Комментарии", об этом Виктор Ляшко заявил в интервью "Радио Свобода".

Виктор Ляшко. Фото Facebook Виктора Ляшко

Министр рассказал, увеличить зарплату медперсоналу получается за счет того, что удалось привлечь больше финансирования в программу медицинских гарантий, как минимум, на 33,8 миллиарда гривен. Так сумма 13500 гривен должна стать минимальной зарплатой для медицинской сестры и 20000 гривен для доктора.

Виктор Ляшко отметил, сегодня в правительстве делают все возможное, чтобы новые зарплаты медработники могли получать уже с нового года. Глава Минздрава добавил, что власть выполняет перед медиками взятые на себя обязательства и обещания.

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