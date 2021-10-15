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Осталось ждать меньше 3 месяцев: в МОЗ анонсировали обещанное повышение зарплат для медиков

Ляшко рассказал, когда врачи будут получать по 20 тысяч зарплаты

сегодня, 16:12
Автор:

Кравцев Сергей

Глава Минздрава Виктор Ляшко прогнозирует повышение зарплат медикам с 1 января следующего года. Таким образом удастся выполнить обещание, которое было дано еще его предшественником Максимом Степановым о повышении зарплаты для врачей – до 20 тысяч гривен и для среднего медицинского персонала – 13500 гривен. Как информирует издание "Комментарии", об этом Виктор Ляшко заявил в интервью "Радио Свобода".

Осталось ждать меньше 3 месяцев: в МОЗ анонсировали обещанное повышение зарплат для медиков

Виктор Ляшко. Фото Facebook Виктора Ляшко

Министр рассказал, увеличить зарплату медперсоналу получается за счет того, что удалось привлечь больше финансирования в программу медицинских гарантий, как минимум, на 33,8 миллиарда гривен. Так сумма 13500 гривен должна стать минимальной зарплатой для медицинской сестры и 20000 гривен для доктора.

Виктор Ляшко отметил, сегодня в правительстве делают все возможное, чтобы новые зарплаты медработники могли получать уже с нового года. Глава Минздрава добавил, что власть выполняет перед медиками взятые на себя обязательства и обещания.

Также читайте на портале "Комментарии" — в Минздраве предупредили родителей, что осенние каникулы для школьников могут затянуться на целый месяц. Причина – рост заболеваемости коронавирусом во всех регионах Украины. Пока что идет дискуссия продлевать каникулы до 3 или 4 месяцев. В некоторых областях каникулы начнутся уже с 18 октября.

Ранее издание "Комментарии" сообщало — в правительстве рассказали, будут ли рекомендовать местной власти запрещать работу общественного транспорта, если регион окажется в "красной" карантинной зоне. В первую очередь будет браться во внимание практика западных стран по борьбе с пандемией.



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Источник: https://www.radiosvoboda.org/a/news-moz-likari-zarplaty/31511097.html?fbclid=IwAR3sBs93EeoIcUDZLYqfl-0s7eb6BosCSM_sbqaE1WfMez9mP6YCGgr7fkc
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