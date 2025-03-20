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Особый обычай дня: что можно и нельзя делать 20 марта

Многие приметы этого дня были связаны с погодой

сегодня, 07:24
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Кравцев Сергей

В народе 20 марта – праздник Фотинья Колодезница. Приметы этого дня говорят о погоде: дождь пошел — осенью будет много грибов; небо в звездах — тепло будет нескоро; облака идут против ветра — жди осадки; много талой воды — в мае будет много травы.

Особый обычай дня: что можно и нельзя делать 20 марта

Приметы 20 марта. Фото из открытых источников

Также в этот день наблюдают за птицами: если они вьют гнезда на солнечной стороне, то лето, скорее всего, будет холодным.   

В церковный праздник 20 марта не следует ссориться, сплетничать, хвастать, завидовать, осуждать, отказывать в помощи. Церковь не одобряет ложь, лень, отчаяние.

Продолжается Великий пост: тем, кто постится, в этот день можно есть горячие блюда, но без масла.

Святую Фотину почитают как святую Светлану. Ее считают покровительницей женского счастья и брака. В православный праздник сегодня обращаются к ней с молитвами об исцелении различных недугов, укреплении веры и стойкости духа в сложные моменты жизни. Также святая — заступница девушек с именем Светлана.

В народе 20 марта особо почитают колодезную воду — считается, что она в этот день становится целебной. Свежей водой из колодца нужно умыться и немного выпить, чтобы быть здоровым, а также окропить дом — чтобы избавиться от болезней и привлечь удачу.

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Также издание "Комментарии" сообщало — для многих людей День ангела – особенный праздник, в который именинники обращаются с молитвой к своим святым. Также в этот день люди могут поздравить своих родных и близких.

Ранее "Комментарии" писали – какие приметы были 19 марта: что можно и нельзя было делать.




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