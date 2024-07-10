Орбан хочет объединить усилия с Эрдоганом: как это касается войны в Украине

Во время саммита НАТО премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Два лидера обсуждали "мирную миссию" главы венгерского правительства. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении, опубликованном в X-аккаунте Орбана.

Орбан и Эрдоган. Фото: из открытых источников

Глава правительства Венгрии уточнил, что президент Эрдоган является важным партнером в его так называемой "мирной миссии", поскольку Турция была единственной страной, которая "успешно выступила посредником между враждующими сторонами в российско-украинской войне".

В частности, Виктор Орбан добавил, что его "мирная миссия" продолжается.

По словам руководителя пресс-службы Орбана Берталана Хаваши, премьер-министр во время переговоров с Эрдоганом попросил последнего поддержать "венгерскую миротворческую миссию".

Интересно, что так называемой "мирной миссии" Орбана никто в мире не придает никакого значения. В частности, скептически к ней относятся в Киеве. Сам же Орбан преподносит ее, как важную и такую, что может привести к миру в Украине.

Читайте также на портале "Комментарии" — российский диктатор Владимир Путин был удивлен тем, что президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение о временном прекращении огня. По словам Путина, Кремль якобы готов рассмотреть любое предложение о прекращении огня, которое не послужит скрытой передислокации и перегруппировке украинских сил. Об этом по итогам визитов в Украину и Россию заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который написал непубличное письмо председателю Евросовета Шарлю Мишелю и главам стран-членов Европейского Союза.

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