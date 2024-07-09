Орбан рассказал, какое решение Зеленского удивило Путина

Российский диктатор Владимир Путин был удивлен тем, что президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение о временном прекращении огня. По словам Путина, Кремль якобы готов рассмотреть любое предложение о прекращении огня, которое не послужит скрытой передислокации и перегруппировке украинских сил. Как передает портал "Комментарии", об этом по итогам визитов в Украину и Россию заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который написал непубличное письмо председателю Евросовета Шарлю Мишелю и главам стран-членов Европейского Союза.

Виктор Орбан. Фото: из открытых источников

О письме стало известно от европейских чиновников, говоривших на условиях анонимности. 5 июля венгерский политик отправил из Азербайджана письмо, в котором объяснил, что отправился в Киев и Москву, чтобы "узнать позиции сторон".

По словам Орбана, в Москве верят, что время на их стороне. Путин не говорил о потерях российской оккупационной армии, однако уверял, что Украина якобы ежемесячно теряет около 40-50 тысяч военнослужащих.

Премьер Венгрии пишет, что и Киев, и Москва готовы к переговорам только при условии участия обеих сторон. Также Владимир Путин убеждал его в актуальности "стамбульских договоренностей", однако не стал отвечать на вопрос об отношении к формуле мира президента Украины и саммиту в Швейцарии.

Виктор Орбан призвал Европу "проявить инициативу", поскольку в Соединенных Штатах Америки сейчас все заняты подготовкой к президентским выборам.

"Если мы не сможем сдержать или остановить этот процесс, то в ближайшие два месяца мы станем свидетелями более драматичных потерь и военных событий на передовой, чем когда-либо прежде", — добавил премьер.

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