Орбан объяснил отказ Путина остановить войну

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Кравцев Сергей
Российский диктатор Владимир Путин отверг предложение о перемирии в Украине, ведь он считает, что этим моментом точно воспользуется украинская армия. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "BILD" заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Виктор Орбан. Фото: из открытых источников
Свои доводы премьер озвучил по итогам переговоров с российским диктатором и украинским президентом Владимиром Зеленским.
Более того, Виктор Орбан прогнозирует, что на фронте в следующие 2-3 месяца станет намного хуже. Потому что поступает очень много оружия, и россияне настроены решительно. Энергия конфронтации и количество жертв станут еще хуже, чем за последние семь месяцев. Хотя они и так были ужасными и раньше.
Глава венгерского правительства не отказался от той позиции, что именно Кремль начал войну. При этом он заявил, что у Путина "есть четкое представление о том, что будет происходить, и как Россия победит".
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Также издание "Комментарии" сообщало – какой хитрый план появился у Орбана: о чем свидетельствуют визиты в Киев и Москву. Эксперты в эксклюзивном интервью детально проанализировали ситуацию.
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Ігор
8 июля 2024, 13:23
Програти такому як Зе, це приниження на століття.