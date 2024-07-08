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Орбан объяснил отказ Путина остановить войну

Глава венгерского правительства подчеркнул, Путин отказался от перемирия в Украине, потому что он не может проиграть

8 июля 2024, 14:18
Автор:
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Кравцев Сергей
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Российский диктатор Владимир Путин отверг предложение о перемирии в Украине, ведь он считает, что этим моментом точно воспользуется украинская армия. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "BILD" заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Орбан объяснил отказ Путина остановить войну

Виктор Орбан. Фото: из открытых источников

Свои доводы премьер озвучил по итогам переговоров с российским диктатором и украинским президентом Владимиром Зеленским.

Более того, Виктор Орбан прогнозирует, что на фронте в следующие 2-3 месяца станет намного хуже. Потому что поступает очень много оружия, и россияне настроены решительно. Энергия конфронтации и количество жертв станут еще хуже, чем за последние семь месяцев. Хотя они и так были ужасными и раньше. 

"То, что будет впереди, гораздо хуже, чем мы думаем. Обе стороны вкладывают в это большие усилия. Даже украинцы стали более оптимистичными, потому что получили много качественного оружия. Так что главный аргумент — это человеческие жертвы. Это важнейшая моральная мотивация. Но в то же время есть и интересы Европы. Потому что то, что происходит очень плохо для нас", — отметил Виктор Орбан.

Глава венгерского правительства не отказался от той позиции, что именно Кремль начал войну. При этом он заявил, что у Путина "есть четкое представление о том, что будет происходить, и как Россия победит".

"Путин не может проиграть, это очень логично. Если смотреть на солдат, оружие и технологии, которые используют в войне, то победить Россию — такую мысль трудно даже представить. Вероятность того, можно ли вообще победить Россию, невозможно просчитать", — заявил Виктор Орбан.

Читайте также на портале "Комментарии" — Орбан отправился в Китай договариваться о мире: что попросил у Си Цзиньпина.

Также издание "Комментарии" сообщало – какой хитрый план появился у Орбана: о чем свидетельствуют визиты в Киев и Москву. Эксперты в эксклюзивном интервью детально проанализировали ситуацию.




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Обсуждения

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Ігор

8 июля 2024, 13:23

Програти такому як Зе, це приниження на століття.


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