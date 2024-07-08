Отреагировали ли Си и Орбан на удар по Охматдету: что предложили России и Украине

В то время как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл с так называемой "мирной миссией" в Китай и призвал Си Цзиньпина повлиять на Россию и Украину, чтобы те "прекратили огонь", российская армия ударила ракетами по детской больнице "Охматдет" в Киеве и других городах. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщает The Washington Post.

Виктор Орбан и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

Авторы материала отметили, что официальный Пекин оценил дипломатические усилия Орбана давить на Киев, чтобы заставить его отказаться от временно оккупированных российскими захватчиками территорий.

В то же время Си заявил, что Китай и Венгрия "разделяют одинаковые базовые позиции и работают в одном направлении".

"Только тогда, когда все великие государства будут использовать положительную энергию, а не отрицательную, рассвет прекращения огня в этом конфликте может появиться как можно быстрее. Китай активно призывает к миру и по-своему выступает за переговоры", — добавил Цзиньпин.

Также авторы материала напомнили, что незадолго до визита в Китай Орбан заявлял, что "Украина никогда не сможет победить Россию" и этот конфликт нельзя разрешить на линии боестолкновения.

"Путин не может проиграть, если вы посмотрите на солдат, технику и технологии. Победить Россию — это мысль, которую трудно себе представить. Вероятность того, что Россия действительно может быть побеждена, равна нулю", — высказался венгерский премьер.

Читайте на портале "Комментарии" — в Европе нашлись лидеры, похвалившие Орбана за визит в Москву.

Также издание "Комментарии" сообщало – в МИД Украины прокомментировали визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву в пятницу, 5 июля 2024 года, где он провел переговоры с лидером РФ Владимиром Путиным. На официальных ресурсах МИДа появился соответствующий комментарий пресс-службы Министерства иностранных дел Украины.



