Они знали, что едут убивать: появилась переписка оккупанта с родными (ФОТО)

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Светлана Шкурупий
Некоторые
российские военнослужащие, которые 24 февраля начали вторжение на украинские
территории, сдаются в плен, а многие — погибают. Оккупанты говорят, что не
знали, что едут на войну в Украину, хотя, судя по переписке солдат с родными,
это все ложь.
Появилась переписка оккупанта с родными (фото из открытых источников)
На
Telegram-канале
"Вооруженные силы Украины. Война с оккупантами" появились фотографии
с телефона российского военнослужащего, который был убит в Киевской области.
Общаясь с сестрой, он говорит, что 16 февраля они выезжают (на украинские
территории, — прим. авт.) и на вопрос сестры, что им делать и к чему готовиться,
солдат ответил, что жить, как и жили, потому что война продлится недолго, а наш
народ "быстро угомонится".
Также оккупант общался с любимой девушкой, которая пожелала ему "не жалеть" украинцев.
Напомним,
в Черниговской области Вооруженным Силам Украины в полном составе сдался разведывательный взвод 74-й мотострелковой бригады. Российские военнослужащие
заявили, что после учений в Смоленской области "думали, что возвращаются
домой", а оказались в Украине.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что в нашей стране уже работает
Объединенный центр по поиску и освобождению пленных. Работники центра уточняют списки пропавших соотечественников, чтобы разыскать и вернуть родным каждого
гражданина Украины, возможно попавшего в плен или пропавшего в хаосе войны.
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также, что в Херсоне были случаи, когда российские военнослужащие взяли в плен гражданских людей. Один такой случай произошел в Шуменском районе. Глава
Херсонской ОГА Геннадий Лагута призвал людей оставаться дома.
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