Они знали, что едут убивать: появилась переписка оккупанта с родными (ФОТО)

Некоторые российские военнослужащие, которые 24 февраля начали вторжение на украинские территории, сдаются в плен, а многие — погибают. Оккупанты говорят, что не знали, что едут на войну в Украину, хотя, судя по переписке солдат с родными, это все ложь.

Появилась переписка оккупанта с родными (фото из открытых источников)

На Telegram-канале "Вооруженные силы Украины. Война с оккупантами" появились фотографии с телефона российского военнослужащего, который был убит в Киевской области. Общаясь с сестрой, он говорит, что 16 февраля они выезжают (на украинские территории, — прим. авт.) и на вопрос сестры, что им делать и к чему готовиться, солдат ответил, что жить, как и жили, потому что война продлится недолго, а наш народ "быстро угомонится".

Также оккупант общался с любимой девушкой, которая пожелала ему "не жалеть" украинцев.





Напомним, в Черниговской области Вооруженным Силам Украины в полном составе сдался разведывательный взвод 74-й мотострелковой бригады. Российские военнослужащие заявили, что после учений в Смоленской области "думали, что возвращаются домой", а оказались в Украине.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в нашей стране уже работает Объединенный центр по поиску и освобождению пленных. Работники центра уточняют списки пропавших соотечественников, чтобы разыскать и вернуть родным каждого гражданина Украины, возможно попавшего в плен или пропавшего в хаосе войны.

Читайте также, что в Херсоне были случаи, когда российские военнослужащие взяли в плен гражданских людей. Один такой случай произошел в Шуменском районе. Глава Херсонской ОГА Геннадий Лагута призвал людей оставаться дома.

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