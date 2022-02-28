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В Украине создали Объединенный центр по поиску и освобождению пленных: подробности

Центр по поиску и освобождению пленных уже начал свою работу

сегодня, 20:30
Автор:

Лиля Воробьева
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В нашей стране уже работает Объединенный центр по поиску и освобождению пленных. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В Украине создали Объединенный центр по поиску и освобождению пленных: подробности

Центр уже начал свою работу (фото из открытых источников)

По обнародованной работниками ведомства информации, уже в эти дни работники центра уточняют списки пропавших соотечественников, чтобы разыскать и вернуть родным каждого гражданина Украины, возможно попавшего в плен или попавшего в хаосе войны.

Вместе с тем, эта новая поисковая организация отвечает на запросы представителей семей оккупантов из России.

Как отмечают сотрудники Службы безопасности нашей страны, матери из РФ, если вы хотите увидеть и вернуть своих детей, обращайтесь. Ведь ваша страна не намерена о них заботиться. Теперь только у вас есть возможность позаботиться о своих детях.

Телефоны для обращений граждан:
38 067 650 83 32
38 098 087 36 01
и электронный ящик: [email protected]

Напомним, что "Комментарии" информировали, что государственный центр радиочастот просит помочь Украине Международный Союз Электросвязи. В связи с коварным и циничным наступлением на украинские города Россией государственный центр просит "считать все частотные присвоения Российской Федерации, которые находятся на координации согласно Регламенту радиосвязи МСЭ или региональных соглашений и для которых Украина определена БР МСЭ как задета, нескоординированными. Это необходимо, чтобы защитить радиочастотный ресурс Украины.

Также "Комментарии" информировали о том, что Кулеба рассказал, что Украина никогда не согласится в обмен на перемирие. Глава отечественного Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал, что наша страна не соглашается с тем, чтобы сменить власть, как этого добивается глава Кремля Владимир Путин.


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Источник: https://www.facebook.com/100066507582416/posts/307911621435755/?d=n
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