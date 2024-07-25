Он патриот: отец юноши, подозреваемый в убийстве Фарион, отреагировал на его задержание

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Ткачик Олеся
Отец молодого человека, задержанного по подозрению в убийстве Ирины Фарион, сообщил журналистам "Радио Свобода", что он сейчас находится на фронте, а о задержании сына узнал от жены.
Ирина Фарион
При этом отец утверждает, что у его сына не было никаких мотивов для желания смерти Фарион.
По данным МВД, подозреваемый – 18-летний житель Днепра во время подготовки к совершению преступления арендовал не менее трех квартир во Львове.
На вопрос, знает ли отец что-нибудь об аренде сыном жилья во Львове, он ответил: "Откуда бы он взял деньги на это? Я пересылаю несколько тысяч, но этого недостаточно".
При этом журналистам не удалось поговорить с матерью задержанного, поскольку телефон выключен.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Ирина Фарион была убита 19 июля выстрелом в висок, когда она во дворе своего дома ждала такси. 25 июля стало известно, что правоохранители задержали молодого человека, подозреваемого в убийстве Фарион. Он житель Днепра, ему 18 лет. Во время подготовки к преступлению, говорит глава МВД Клименко, он арендовал не менее трех квартир во Львове.
При этом соседи задержанного молодого человека тоже не могут поверить в то, что он мог убить Фарион.
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Ігор
сегодня, 17:37
Затримали не того. Заради чого? Не треба забувати, що Фаріон, маючи утримання депутата, отримала більше 150000 компенсації - наказала стікаючу кров'ю Україну. Саме таким був сенс її життя.