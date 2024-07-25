Он патриот: отец юноши, подозреваемый в убийстве Фарион, отреагировал на его задержание

Отец молодого человека, задержанного по подозрению в убийстве Ирины Фарион, сообщил журналистам "Радио Свобода", что он сейчас находится на фронте, а о задержании сына узнал от жены.

Ирина Фарион

"Я на фронте сейчас, сына лично давно не видел, общались регулярно по телефону, – отметил мужчина. – Мне жена сегодня позвонила, сказала, что произошло задержание сына. То ли задержание, то ли арест – тут же тоже не понятно. Не все так "гладко" было: жену держали вне дома, забрали технику, скрутили сына".

При этом отец утверждает, что у его сына не было никаких мотивов для желания смерти Фарион.

"Мотивов для убийства Фарион не было, у него не было никаких украинофобских взглядов, он патриот. Напротив: он закончил курсы управления БПЛА, чтобы присоединиться к украинской армии, занимался футболом", – сказал отец задержанного.

По данным МВД, подозреваемый – 18-летний житель Днепра во время подготовки к совершению преступления арендовал не менее трех квартир во Львове.

На вопрос, знает ли отец что-нибудь об аренде сыном жилья во Львове, он ответил: "Откуда бы он взял деньги на это? Я пересылаю несколько тысяч, но этого недостаточно".

При этом журналистам не удалось поговорить с матерью задержанного, поскольку телефон выключен.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Ирина Фарион была убита 19 июля выстрелом в висок, когда она во дворе своего дома ждала такси. 25 июля стало известно, что правоохранители задержали молодого человека, подозреваемого в убийстве Фарион. Он житель Днепра, ему 18 лет. Во время подготовки к преступлению, говорит глава МВД Клименко, он арендовал не менее трех квартир во Львове.

При этом соседи задержанного молодого человека тоже не могут поверить в то, что он мог убить Фарион.





