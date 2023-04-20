Оккупанты Севастополя окончательно определились, как быть с празднованием 9 мая

Так называемый губернатор оккупированного Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что "власти" окончательно решили не проводить военный парад в городе. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет российское пропагандистское информагентство "РИА "Новости".

Празднование 9 мая. Фото: из открытых источников

"Министерство обороны приняло решение о непроведении парада в городе Севастополе, поэтому все планы подготовки к этому мероприятию будут пересмотрены", – заявил Михаил Развожаев.

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В то же время руководитель оккупационной власти начал успокаивать, что праздничные мероприятия в городе все же состоятся, в частности, в формате "парадов памяти" возле домов ветеранов.

Стоит отметить, 12 апреля ставленник Кремля, так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов сообщил, что на оккупированном полуострове в этом году не будут проводить демонстрацию и парад, соответственно на 1 и 9 мая. Однако Развожаев тогда заявил, что "решение об отмене военного парада на 9 мая в Севастополе — пока не принято", проводятся консультации с минобороны РФ.

Перед этим губернаторы Белгородской и Курской областей РФ решили отменить военные парады на 9 мая, чтобы "не провоцировать противника" скоплением военных и техники.

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Также издание "Комментарии" сообщало — российские захватнические войска в течение суток ударили по Украине 26 дронами-камикадзе типа "Шахед-136". Генштаб ВСУ сообщил, что 21 из них сбиты силами украинской ПВО. Аналитики Института изучения войны (ISW) предполагают, что увеличением атак с помощью "Шахедов" россияне пытаются компенсировать нехватку точных ракет. Есть ли панацея от атак дронов и вообще дистанционных ударов со стороны оккупантов? Как изменилась тактика россиян в этом смысле? Что можем противопоставить? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



