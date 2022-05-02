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Оккупанты боятся идти в наступление на Харьковщине – готовы даже на расстрел от своих

Служба безопасности Украины перехватила разговор оккупанта под Изюмом Харьковской области

2 мая 2022, 18:05 comments2343
Автор:

Кравцев Сергей
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Российские военные, которые сейчас стоят под Изюмом Харьковской области и которых российское командование отправляет на передовую, чтобы идти в наступление, массово отказываются от боев с ВСУ. Об этом стало известно из перехвата СБУ телефонного разговора оккупанта. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на аудиозапись СБУ.

Оккупанты боятся идти в наступление на Харьковщине – готовы даже на расстрел от своих

Российские войска. Фото: из открытых источников

Из разговора оккупанта становится ясно, что на российских военных не действуют даже ультимативные приказы с угрозой расстрела российским командованием, если бойцы откажутся выполнять приказ и идти в атаку, штурмуя позиции ВСУ.

 Оккупант жалуется, что их бросили на сам передок и заставляют с автоматами идти под артиллерийские удары. В итоге он и другие военные отказались брать в руки оружие. Но российское командование отказалось принимать такую позицию, потребовав или идти под пули, или же сидеть, дожидаясь расстрела.

Российский военный жалуется, что его не отпускают обратно домой в россию, но он все равно не желает быть "мясом" и идти в атаку на ВСУ.

С каждым днем Кремлю все сложнее и сложнее искать живую силу для доукомплектования военных подразделений, ведь оккупанты понимают, чем это может грозить и отказываются ехать воевать в Украину. Так, портал "Комментарии" сообщал, что в россии целая рота солдат отказалась отправляться на войну в Украину. Бойцы высказались против того, чтобы ехать в Украину, написали все отказа, включая командование.

Также издание "Комментарии" сообщало – в распоряжении СБУ появился перехват разговора оккупанта, который рассказал, что россияне делают ночью с трупами своих солдат в Украине.



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Источник: https://t.me/SBUkr/4212
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