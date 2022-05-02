Оккупант рассказал, что россияне делают ночью с трупами своих солдат в Украине

В российской армии, как и в первые недели полномасштабного вторжения в Украину, так и сейчас пытаются скрывать огромные потери. Российские военные стараются вывозить тела своих погибших солдат небольшими партиями и исключительно в ночное время суток. Все это делается, чтобы скрыть реальные огромные потери в войне против Украины. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщает СБУ, представив перехват телефонного разговора оккупанта.

Груз 200. Фото: из открытых источников

Из-за того, что россияне вывозят трупы своих солдат скрытно, увеличивать срок в пути. От этого зачастую родственники уже получают полуразложившийся труп. Нужны специальные медицинские процедуры, чтобы его идентифицировать.

Во время телефонного разговора российский солдат рассказывает, что уже партиями отправили многих погибших на войне его сослуживцев. Российское командование пытается скрывать реальные потери российской армии в Украине, чтобы не вызвать негативные оценки среди россиян.

Оккупант в разговоре жалуется, что из всего состава его роты (это около 100 человек) в живых осталось только 20-22. Еще 9 – сказали, что больше в бой не пойдут и написали заявление об отказе.

Отметим, по обновленной информации Генштаба ВСУ украинские защитники уже ликвидировали на войне коло 24 тысяч российских оккупантов. С каждым днем эта цифра продолжает расти.

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