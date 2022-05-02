К чему готовится россия: эксперты рассказали, какая вероятность оккупации Молдовы

Российское руководство разработало планы вторжения в Молдову в ближайшее время. Об этом сообщает The Times со ссылкой на источники в украинском военном руководстве. Эксперты оценили для издания "Комментарии" вероятность подобного сценария.

Карта. Фото: Апостроф

Любой наш террбат с севера Одесской области может поставить точку в попытках россиян руками Тирасполя повоевать

Эксперт ОО "Бюро анализа политики" Виктор Бобыренко считает, что российского вторжения в Молдову, скорее всего, не будет.

"Как говорят в Украине – это "понты для приезжих". Вот и всё, что можем наблюдать со стороны РФ в "приднестровском кейсе" – это понты. Все эти "теракты", "обстрелы" и прочее нагнетание. Да, русские проводят там определенные маневры. В том числе информационные. Качают ситуацию. Но на что-то серьезное у них нет ни сил, ни средств", – поясняет Виктор Бобыренко.

Он напоминает, что в Приднестровье находится лишь около 2 тыс т.н. "миротворцев" из РФ, которые, мягко говоря, к войне не готовы.

"Надо бы, чтобы Молдова попросила Украину поставить точку во всей этой затянувшейся истории. Чтобы Приднестровье перестало быт головной болью официальных Киева и Кишинева. Но без приглашения мы туда войти не можем. А вот, если туда без приглашения полезут россияне – мы среагируем. Причем жестко. Их вертолеты и самолеты до Приднестровья не долетят. А наши ракеты долетят. И до вертолетов и самолетов страны-агрессора, и до военных складов в Приднестровье – если понадобиться. Так что в военном плане в Приднестровье всё убого. Даже с учетом российского там присутствия. Любой наш террбат с севера Одесской области может поставить точку в попытках россиянам руками Тирасполя повоевать", – прогнозирует Виктор Бобыренко.

Рассматривая эту очень критическую и опасную для Украины ситуацию с Приднестровьем, можно увидеть в ней и определенный позитив

Политолог, эксперт по вопросам российской агрессии против Украины Виктор Каспрук считает, что информацию о намерении РФ вторгнуться в Молдову следует рассматривать всерьез.

"Несмотря на то, что у Российской Федерации нет границы с Молдовой, не признанное никем Приднестровье стало тем плацдармом, через который Москва планировала и планирует дестабилизировать ситуацию в Украине на Юго-Западном направлении, – поясняет эксперт. – И хоть у Путина сегодня нет возможности пробить прямой коридор в Приднестровье, в Кремле не сбрасывают с повестки дня планов пробиться туда, оккупировав Одесскую и Николаевскую области Украины".

По мнению Виктора Каспрука, единственным реальным ныне вариантом для России вторгнуться в Молдову и оккупировать ее территорию может стать высадка туда воздушного десанта из Крыма на военных вертолетах.

"Но для этого им придется пролетать через территорию украинского государства. Поэтому важно сейчас подумать, как сделать так, чтобы эти российские вертолеты вообще не долетели до Молдовы", – отмечает эксперт.

Нельзя исключать, продолжает он, что на 9 мая РФ попытается признать "независимость" Приднестровья, таким образом повторить то, что она уже сделала в случае признания "независимости" так называемых "ДНР/ЛНР".

"Рассматривая эту очень критическую и опасную для Украины ситуацию с Приднестровьем, можно увидеть в ней и определенный позитив. Ведь в Москве любят повторять то, что, с их точки зрения, удалось им в предыдущих "миротворческих миссиях". Поэтому, если Путин действительно решит повысить ставки и попытается вторгнуться в Приднестровье, то прогнозируемо он будет действовать по "донбасскому сценарию". Ведь в Кремле не очень любят заморачиваться, чтобы придумывать что-то кардинально новое. В случае, если Москва начнет "приднестровскую кампанию", можно спрогнозировать, что вряд ли ожидает легкая прогулка по чужим землям независимого государства Молдовы. Поскольку в этом случае на помощь Молдове может прийти Румыния, в которой многие в политических элитах уже давно не исключают присоединения Молдовы к Румынии. Таким образом, возникнет противостояние РФ с Румынией, которая уже давно является членом НАТО – и может рассчитывать на поддержку Североатлантического альянса", – приводит расклад Виктор Каспрук.

А это, акцентирует он, в корне способно переформатировать всю ситуацию вокруг Молдовы, подталкивая Румынию принять решение об объединении с ней в одно государство.

"Вопрос только в том, нужен ли Бухаресту русскоязычное и русско-ориентированное Приднестровье? Ведь его интеграция в объединенное новое Румынское государство выглядит очень проблематично. А учитывая тот факт, что именно Приднестровье когда-то было ни чем иным, как частью Винницкой области Украины, нельзя исключать, что Бухарест сам инициирует вопрос передачи его нашей стране, – предполагает эксперт. – Украине ни в коем случае не нужен пророссийский анклав рядом с ее территориями. Поэтому уже сейчас Киеву следовало бы провести с нашими западными союзниками консультации, что делать дальше с Приднестровьем. Ведь нельзя допускать того, чтобы форпост агрессивной России угрожал и дальше безопасности Украины. Решение по этому вопросу необходимо принимать в ближайшее время".

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