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В Кремле приняли решение об оккупации Молдовы, – The Times

Если Россия признает независимость Приднестровья, то это будет прямая угроза и нарушение территориальной целостности Молдовы

2 мая 2022, 09:17 comments1004
Автор:

Кравцев Сергей
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Собеседники британского издания "The Times" в украинской разведке считают, что Москва разработала план вторжения в Молдову. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Times", со ссылкой на данные, представленные в украинском военном руководстве.

В Кремле приняли решение об оккупации Молдовы, – The Times

Приднестровье. Фото: DW

В украинской разведке считают, что на самом высоком уровне Москва уже приняла решение о начале полномасштабного вторжения в Молдову, сейчас идет активная подготовка к этому. 

В Киеве считают, если России удастся оккупировать всю Молдову, тогда это станет большой проблемой для Украины, ее территориальной целостности. Ведь угроза территориальной целостности вырастет в разы.

Если Кремль заявит о независимости Приднестровья, то это, в первую очередь, создаст новую угрозу для территориальной целостности самой Молдовы. Фактически таким образом России запустит повторение "донбасского сценарий". Если этот "сценарий" будет запущен, то Москва сначала переправит в регион большое количество вооружения, после чего заявит о том, что "народ Приднестровья" решил присоединиться к территории России. Госдума РФ оперативно решит вопрос с присоединением еще одной территории к России.

В украинской разведке считают, что именно с планами Москвы по оккупации новых территорий связана активность в аэропорту Тирасполя, который является столицей непризнанного Приднестровья. Уже к 9 мая президент РФ Путин может публично сообщить о признании Приднестровья, как независимого государства. Параллельно российские спецслужбы будут организовывать мятежи и протесты в Кишиневе.

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Источник: https://www.thetimes.co.uk/article/russia-is-already-paving-the-way-for-a-takeover-of-moldova-hl9zg3v7b
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