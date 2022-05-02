logo

BTC/USD

38449.41

ETH/USD

2832.00

LTC/USD

100.38

USD/UAH

32.18

EUR/UAH

33.70

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события В Генштабе рассказали, куда враг перекинул часть оккупантов, которые стояли в Мариуполе
commentss НОВОСТИ Все новости

В Генштабе рассказали, куда враг перекинул часть оккупантов, которые стояли в Мариуполе

На 68 день войны в Украине российская армия пытается создать благоприятные условия для наступления на Славянск и Северодонецк, взять под полный контроль Рубежное, улучшить позиции в Попасной

2 мая 2022, 08:33 comments1415
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Ключевым для оккупантов во время массированного наступления на Донбассе является взятие Попасной. Поэтому в этом направлении враг пытался улучшить тактическое положение. Противник уже усилил войска за счет перемещения из Мариупольского направления одной батальонной тактической группы. Как сообщает издание "Комментарии", об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

В Генштабе рассказали, куда враг перекинул часть оккупантов, которые стояли в Мариуполе

Российские войска. Фото: из открытых источников

Как и в предыдущие дни неспокойно на направлениях Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск. Враг не оставляет попыток продвинуться к взятию в кольцо сил ООС в Донбассе.

На Донецком направлении группировка оккупационных войск ведет наступательные действия практически вдоль всей линии столкновения. На Лиманском направлении противник оказывал огненное влияние на подразделения наших войск на рубеже Лиман – Северск с целью вытеснения их с занимаемых позиций и создания условий для наступления на Славянск. На Северодонецком направлении основные усилия враг сосредоточил на взятии под полный контроль Рубежного и подготовке к наступлению на Северодонецк.

В целях наращивания системы противовоздушной обороны противник развернул дополнительные зенитно-ракетные комплексы на временно занятых и временно оккупированных территориях Луганской и Запорожской областей.

За предыдущие сутки подразделения противовоздушной обороны поразили десять БПЛА "Орлан-10".

Несет враг значительных потерь, особенно в артиллерии, и на суше. Только на территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты десять атак российских оккупантов, уничтожены два танка, семнадцать артиллерийских систем, тридцать восемь единиц боевой бронированной техники и десять единиц автомобильной техники противника.

Читайте на портале "Комментарии — разрывы по всей Белгородской области снова разбудили россиян.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!