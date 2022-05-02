В Генштабе рассказали, куда враг перекинул часть оккупантов, которые стояли в Мариуполе

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Ключевым для оккупантов во время массированного наступления на Донбассе является взятие Попасной. Поэтому в этом направлении враг пытался улучшить тактическое положение. Противник уже усилил войска за счет перемещения из Мариупольского направления одной батальонной тактической группы. Как сообщает издание "Комментарии", об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.
Российские войска. Фото: из открытых источников
Как и в предыдущие дни неспокойно на направлениях Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск. Враг не оставляет попыток продвинуться к взятию в кольцо сил ООС в Донбассе.
На Донецком направлении группировка оккупационных войск ведет наступательные действия практически вдоль всей линии столкновения. На Лиманском направлении противник оказывал огненное влияние на подразделения наших войск на рубеже Лиман – Северск с целью вытеснения их с занимаемых позиций и создания условий для наступления на Славянск. На Северодонецком направлении основные усилия враг сосредоточил на взятии под полный контроль Рубежного и подготовке к наступлению на Северодонецк.
В целях наращивания системы противовоздушной обороны противник развернул дополнительные зенитно-ракетные комплексы на временно занятых и временно оккупированных территориях Луганской и Запорожской областей.
За предыдущие сутки подразделения противовоздушной обороны поразили десять БПЛА "Орлан-10".
Несет враг значительных потерь, особенно в артиллерии, и на суше. Только на территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты десять атак российских оккупантов, уничтожены два танка, семнадцать артиллерийских систем, тридцать восемь единиц боевой бронированной техники и десять единиц автомобильной техники противника.
Читайте на портале "Комментарии — разрывы по всей Белгородской области снова разбудили россиян.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости