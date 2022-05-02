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Военный историк назвал дату, когда Украина получит преимущество над россией на фронте

Украинские защитники уже проходят обучение на образцах западной военной техники

2 мая 2022, 09:55 comments1739
Автор:

Кравцев Сергей
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Военный историк Михаил Жирохов поделился своим прогнозом, когда произойдет кардинальный перелом ситуации на фронте в пользу Украины. Как передает издание "Комментарии", свои мысли по этому поводу специалист озвучил в сюжете "ТСН".

Военный историк назвал дату, когда Украина получит преимущество над россией на фронте

ВСУ. Фото из открытых источников

Михаил Жирохов отметил, пока что с большой осторожностью можно сделать прогноз, который основывается на аналитике и на том, что происходит в эти дни. Начиная с 15 мая ситуация на фронте должна начать меняться, а до этого времени украинским защитникам нужно выстоять, выдержать оборону, не дать прорваться оккупантам вперед, заняв новые позиции. А, начиная с 15 мая на фронт начнет приходить западная артиллерия, которая должна нанести большой ущерб российским военным. И уже после этого ситуация начнет кардинально меняться.

Историк считает, что украинская армия получит серьезное преимущество на фронте. Украинская армия всегда славилась очень мощными артиллеристами. Наши военные быстро обучаются и знают, как работать с артиллерией. Большое количество образцов западной артиллерии в их руках сделает свое дело. Через неделю-полторы западная артиллерия уже будет доставлена на фронт и создаст немало проблем для российских захватчиков.

Читайте на портале "Комментарии" — официальный Киев не стал дожидаться, пока нейтральный Китай все же определиться со своей позицией относительно войны россии против Украины. Именно поэтому Украина направила в Пекин предложение стать официальным гарантом безопасности для Украины. Эксперты в эксклюзивном интервью нашему изданию рассказали, какой ответ Китай может адресовать Украине и как это может повлиять на войну в Украине.

Также издание "Комментарии" сообщало — в британской разведке рассказали, почему для россии очень важно было захватить Херсон.



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