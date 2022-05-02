В россии рота солдат отказалась выдвигаться на войну в Украину

Несмотря на пропагандистский угар и постоянные рассказы о том, что путинскую "спецоперацию" в Украине поддерживает подавляющее большинство россиян сами военные рф, узнавая от сослуживцев правду о войне в Украине, начинают сомневаться в том, а нужно ли ехать на эту войну. Так, в этот раз среди одумавшихся целая рота солдат. Об этом информирует издание "Комментарии", со ссылкой на информацию популярного украинского журналиста и блогера Романа Цимбалюка.

Российские войска. Фото: из открытых источников

По информации журналиста, одна из рот 21 отдельной мотострелковой бригады (в/ч 12128, Тоцкое-2, Оренбургская обл.) в полном составе, включая командира, заявила, что отказывается выдвигаться на территорию Украины.

Отметим, также ранее прошла информация, что в Пологовском районе Запорожской области оккупанты стали поголовно отказываться вступать в бой с ВСУ. Правда в данном случае причина коснулась того, что военные не получили обещанные им деньги. С бунтовщиками, которые вздумали ставить ультиматум командованию разговор был очень короткий. Нашлась работа для "кадыровцев", которые на публику устроили расстрел двух человек, которые особенно яро выступали против того, чтобы идти в бой.

Читайте также на портале "Комментарии" — в распоряжении СБУ оказался перехват разговора российского военного в Украине, которые жаловался своему знакомому на то, что российская армия несет огромные потери в войне против Украины. При этом российское командование, чтобы скрыть ренальные потери отдает приказ военным вывозить трупы россиян исключительно в темное время суток и только маленькими партиями. Чтобы лишний раз не привлекать внимание и не вызвать негодование среди россиян.





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