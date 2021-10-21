Офис президента обвинили в давлении на журналистов: к чему приведет скандал

Представители независимого телеканала "UA: Первый" (Общественное ТВ) и не только они (претензии звучали от канала НАШ, от "Свободы слова" Савика Шустера на канале "Украина"), обвинили Офиса президента в давлении на журналистов.

Офис президента обвинили в давлении на журналистов: что думают эксперты - фото из открытых источников

Действительно ли такое давление существует? О чём говорят такие обвинения и такие шаги со стороны власти (если они есть)? Эти волнующие вопросы портал "Комментарии" задал профильным экспертам.

Для ОП сейчас – очень неудачное время для такого скандала

PR-эксперт, политический аналитик Александр Солонько считает, что не стоит ставить Общественное вещание в один ряд с телеканалами, которые принадлежат политикам и олигархам.

Всё это создало ситуацию, когда подобное заявление рано или поздно должно была появиться". "Это для начала, – отмечает эксперт. – Что касается отношений Офиса президента (ОП) и журналистов, то ситуация с заявлением Мирославы Барчук, ведущей ток-шоу "Обратный отсчет" на канале "UA: Первый", это закономерный ответ со стороны сообщества журналистов на системное отношение к себе со стороны властей. Напомню, что ранее были заявления о том, что власти не нужны журналисты, ограничения их работы в парламенте, неадекватное поведение теперь уже экс-пресс-секретаря президента Юлии Мендель, ситуация с нападением теперь уже экс-председателя правления "Укрэксимбанка" Евгения Мецгера на журналистов…

И вполне понятно, что другие журналисты поддержали и приняли сторону Общественного и Мирославы Барчук, отмечает Александр Солонько.

Он также напоминает, что именно "Обратный отсчет" – та программа, в эфире которой происходили официальные дебаты во время выборов президента 2019 года. Дебаты, в которых Владимир Зеленский отказался участвовать.

Через провокации, через шантаж Офис президента пытается показать, будто Общественное не соблюдает стандарты

Эксперт ОО "Бюро анализа политики" Виктор Бобыренко является членом наблюдательного совета Общественного. И знает ситуацию изнутри.

"Офис президента (ОП) пытался поставить свой набсовет, чтобы выбрать лояльное правление. Задача – максимальный контроль над телеканалом, – поясняет эксперт. – Зачем он нужен "слугам"? Ведь он же, как говорят, не рейтинговый. Но он демонстрирует отличный рост. И имеет большой потенциал. Потому что это фактически единственный канал в Украине, где реально придерживаются журналистских стандартов. Кроме бюджетного финансирования он имеет серьезное грантовое. А гранты дают лишь тем, кто действительно соблюдает соответствующие стандарты. К тому же, Общественное, в отличие от прочих каналов, не принадлежит олигархам или бизнесменам, которые через "кнопки" проводят удобную им политику. А "UA: Первый" на самом деле выполняет функцию Общественного ТВ. Возможно, он кому-то кажется скучным и не эмоциональным, потому что не расставляет акценты, а показывает факты и разные точки зрения. И действительно — он публицистичный. А потому – правдивый".

По мнению Виктора Бобыренко, Общественное ТВ, безусловно, важно сохранить именно в таком – независимом — виде. Это тот эталон, с которым можно сверяться в плане соблюдения стандартов.

К тому же, напоминает эксперт, Общественное – это сеть из 25 региональных ТВ. Там работают сотни людей, вещание идет 24/7. И "слуги", похоже, хотя получить именно эту сеть, в которую входят теле- и радиокомпании.

"Зеленский делает всё по принципу французского правителя семнадцатого века Людовика XIV, известного изречением: "Государство – это я". По логике Зеленского, раз государство – это он, то бюджет – его. А тут оказывается, что из бюджета приходится выделать деньги на Общественное ТВ, которое не нахваливает президента и не клеймит позором его врагов. Потому есть желание поставить этот канал под свою длань", – считает Виктор Бобыренко.

Но для посольств, для международного сообщества, для большинства понимающих суть вопроса экспертов в Украине – Общественное, несмотря на ряд его недочетов, является правильным каналом. Потому что отвечает стандартам журналистики. И у Зеленского именно это мнение стараются разрушить, уверен эксперт.

"Это делается через провокации, – поясняет он. – К примеру, звонят из ОП и говорят: давайте условные Пупкин и Тапкин придут к вам, а вот Иваненко и Петренко мы не хотим видеть. Понятно, что для редакции это неприемлемо. Ведь ОП перетягивает на себя редакционную политику. И когда там слышат отказ, заявляют: "Ах, так! Тогда наши не придут". И "зеленые" не приходят на эфир. А потом обвиняют: "Вы нас не пригласили! Какие тут стандарты?" То есть, через провокации, через шантаж Офис президента пытается показать, будто Общественное не соблюдает стандарты. Хоть речь, по сути, о нежелании выстраивать редакционную политику по указке из ОП".

По мнению Виктора Бобыренко, сейчас, когда ситуация обнародована, какое-то время ОП не будет трогать Общественное ТВ.

"А потом, думаю, опять попытаются сделать с набсоветом Общественного то, что сделали с набсоветом Нафтогаза. Умножить на ноль принцип корпоративного управления, как-то поменять регламент создания набсовета, чтобы наводнить его "своими" людьми. И будут выбирать "свое" правление и проводить удобную себе политику. Фактически будет намерение рейдерского захвата Общественного. Всё зависит от того, смогут ли нас отстоять союзники", – констатирует эксперт.

Также на портале "Комментарии" - эксперт о давлении на "UA: Первый": это уже очень плохо для президента.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!