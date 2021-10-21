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Офис президента обвинили в давлении на журналистов: к чему приведет скандал

Сам же президент Украины Владимир Зеленский заявил, что глава государства заявил, что обвинения являются необоснованными

сегодня, 13:19
Автор:

Елизавета Черных

Представители независимого телеканала "UA: Первый" (Общественное ТВ) и не только они (претензии звучали от канала НАШот "Свободы слова" Савика Шустера на канале "Украина"), обвинили Офиса президента в давлении на журналистов.

Офис президента обвинили в давлении на журналистов: к чему приведет скандал

Офис президента обвинили в давлении на журналистов: что думают эксперты - фото из открытых источников

Действительно ли такое давление существует? О чём говорят такие обвинения и такие шаги со стороны власти (если они есть)? Эти волнующие вопросы портал "Комментарии" задал профильным экспертам. 

Для ОП сейчас – очень неудачное время для такого скандала

PR-эксперт, политический аналитик Александр Солонько считает, что не стоит ставить Общественное вещание в один ряд с телеканалами, которые принадлежат политикам и олигархам.

"Это для начала, – отмечает эксперт. – Что касается отношений Офиса президента (ОП) и журналистов, то ситуация с заявлением Мирославы Барчук, ведущей ток-шоу "Обратный отсчет" на канале "UA: Первый", это закономерный ответ со стороны сообщества журналистов на системное отношение к себе со стороны властей. Напомню, что ранее были заявления о том, что власти не нужны журналисты, ограничения их работы в парламенте, неадекватное поведение теперь уже экс-пресс-секретаря президента Юлии Мендель, ситуация с нападением  теперь уже экс-председателя правления "Укрэксимбанка" Евгения Мецгера на журналистов… Всё это создало ситуацию, когда подобное заявление рано или поздно должно была появиться".

И вполне понятно, что другие журналисты поддержали и приняли сторону Общественного и Мирославы Барчук, отмечает Александр Солонько.

Он также напоминает, что именно "Обратный отсчет" – та программа, в эфире которой происходили официальные дебаты во время выборов президента 2019 года. Дебаты, в которых Владимир Зеленский отказался участвовать.

"Для ОП сейчас – очень неудачное время для такого скандала. Учитывая то, что социология показала падение рейтинга президента на 7 пунктов после истории с отставкой Разумкова, Трускавецкой встречи, скандалов с оффшорами и Мецгером. Власть может и отомстить Общественному за заявление о давлении, – считает эксперт. – Например, очередным урезанием бюджета компании во время голосования за госбюджет"

Через провокации, через шантаж Офис президента пытается показать, будто Общественное не соблюдает стандарты

Эксперт ОО "Бюро анализа политики" Виктор Бобыренко является членом наблюдательного совета Общественного. И знает ситуацию изнутри.

"Офис президента (ОП) пытался поставить свой набсовет, чтобы выбрать лояльное правление. Задача – максимальный контроль над телеканалом, – поясняет эксперт. – Зачем он нужен "слугам"? Ведь он же, как говорят, не рейтинговый. Но он демонстрирует отличный рост. И имеет большой потенциал. Потому что это фактически единственный канал в Украине, где реально придерживаются журналистских стандартов. Кроме бюджетного финансирования он имеет серьезное грантовое. А гранты дают лишь тем, кто действительно соблюдает соответствующие стандарты. К тому же, Общественное, в отличие от прочих каналов, не принадлежит олигархам или бизнесменам, которые через "кнопки" проводят удобную им политику. А "UA: Первый" на самом деле выполняет функцию Общественного ТВ. Возможно, он кому-то кажется скучным и не эмоциональным, потому что не расставляет акценты, а показывает факты и разные точки зрения. И действительно — он публицистичный. А потому – правдивый".

По мнению Виктора Бобыренко, Общественное ТВ, безусловно, важно сохранить именно в таком – независимом — виде. Это тот эталон, с которым можно сверяться в плане соблюдения стандартов.

К тому же, напоминает эксперт, Общественное – это сеть из 25 региональных ТВ. Там работают сотни людей, вещание идет 24/7. И "слуги", похоже, хотя получить именно эту сеть, в которую входят теле- и радиокомпании.

"Зеленский делает всё по принципу французского правителя семнадцатого века Людовика XIV, известного изречением: "Государство – это я". По логике Зеленского, раз государство – это он, то бюджет – его. А тут оказывается, что из бюджета приходится выделать деньги на Общественное ТВ, которое не нахваливает президента и не клеймит позором его врагов. Потому есть желание поставить этот канал под свою длань", – считает Виктор Бобыренко.

Но для посольств, для международного сообщества, для большинства понимающих суть вопроса экспертов в Украине – Общественное, несмотря на ряд его недочетов, является правильным каналом. Потому что отвечает стандартам журналистики. И у Зеленского именно это мнение стараются разрушить, уверен эксперт.

"Это делается через провокации, – поясняет он. – К примеру, звонят из ОП и говорят: давайте условные Пупкин и Тапкин придут к вам, а вот Иваненко и Петренко мы не хотим видеть. Понятно, что для редакции это неприемлемо. Ведь ОП перетягивает на себя редакционную политику. И когда там слышат отказ, заявляют: "Ах, так! Тогда наши не придут". И "зеленые" не приходят на эфир. А потом обвиняют: "Вы нас не пригласили! Какие тут стандарты?" То есть, через провокации, через шантаж Офис президента пытается показать, будто Общественное не соблюдает стандарты. Хоть речь, по сути, о нежелании выстраивать редакционную политику по указке из ОП".

По мнению Виктора Бобыренко, сейчас, когда ситуация обнародована, какое-то время ОП не будет трогать Общественное ТВ.

"А потом, думаю, опять попытаются сделать с набсоветом Общественного то, что сделали с набсоветом Нафтогаза. Умножить на ноль принцип корпоративного управления, как-то поменять регламент создания набсовета, чтобы наводнить его "своими" людьми. И будут выбирать "свое" правление и проводить удобную себе политику. Фактически будет намерение рейдерского захвата Общественного. Всё зависит от того, смогут ли нас отстоять союзники", – констатирует эксперт.

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Источник: https://comments.ua/
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