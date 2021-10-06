Медийная порка или уголовное наказание: эксперты рассказали, во что выльется скандал с нападением на «Схемы»

Журналисты программы "Схемы" (проект Радио Свобода) обвиняют сотрудников государственного "Укрэксимбанка" в применении силы и препятствовании работе (якобы применили физическую силу, отобрали камеры и удалили видеозапись интервью). Это произошло, когда записывали интервью с главой правления банка Евгением Мецгером. Автор и ведущая программы "Схемы" Наталия Седлецкая уверяют, что запись, включая инцидент, удалось восстановить. Реакция из Офиса президента уже последовала – там осудили действия Мецгера. Последний сложил с себя полномочия на время расследования. О чем говорит происшедшее? Как могут далее развиваться события? Ответы на эти вопросы в эксклюзивном интервью изданию "Комментарии" помогли найти эксперты.

Нападение на журналистов "Схем" Фото: Радио Свобода

Вопиющий случай, когда глава правления госбанка позволяет себе такого рода обращение. За это следует нести уголовное наказание

Адвокат, правозащитник, народный депутат 8 созыва Андрей Помазанов уверен: то, что произошло с представителями программы "Схемы" в государственном банке – вопиющее нарушение прав журналистов и прав человека в целом.

"Вопиющий случай, когда глава правления госбанка позволяет себе такого рода обращение. Когда считает возможным натравливать на журналистов охрану (которая, как и он, существует, в том числе, за деньги налогоплательщиков). И за что? За несогласование вопросов? Уверен, что за это следует нести уголовное наказание", – говорит Андрей Помазанов.

По его мнению, если действия Мецгера и его подчиненных останутся безнаказанными, можно говорить о зарождении произвола в Украине. Что впоследствии может перерасти в еще большие нарушения свободы слова, прав человека.

"К сожалению, многие последние инициативы, которые исходят из парламента, доказывают, что ни права журналиста, ни права человека вообще – не учитываются, – отмечает Андрей Помазанов. – ЧП, которое произошло в Укрэксимбанке, должно быть расследовано. Правда, я скептически отношусь, что расследование приведет к реальному наказанию виновных лиц. Но мы однозначно должны показать этой власти, что не будем мириться с тем, что происходит, не допустим возвращения времен Януковича. С моей точки зрения, мало того, что Мецгер сложил с себя полномочия на время расследования. Он однозначно должен быть уволен и отвечать за свои действия в уголовном порядке".

Что политики, что чиновники считают себя безнаказанными небожителями, которые все равно всё порешают

Исполнительный директор Ассоциации защиты банков, глава общественной организации Re:Старт, финансовый эксперт Оксана Чепижко считает, что история в очередной раз подтверждает: в нашем обществе так и не нашли баланс между журналистами и политиками (чиновниками).

"Что политики, что чиновники считают себя безнаказанными небожителями, которые все равно всё порешают. А журналисты не всегда могут объективно оценить возможную реакцию собеседника, – отмечает эксперт. – Учитывая близость Мецгера к условному "95 кварталу" (его супруга дружит с ведущей актрисой квартала Еленой Кравец, их семьи – кумовья – прим. ред.), оппоненты президента будут максимально долго и объёмно использовать этот скандал. В том числе, обвинять Зеленского и его команду в "методах Януковича"".

По мнению Оксаны Чепижко, скорее всего, как и в случае с Иванисовым (нардеп IX созыва от партии "Слуга народа", который, как выяснилось, 21 марта 1996 года был осуждён Пологовским райсудом Запорожской области за групповое изнасилование в извращённой форме; после обнародования данного факта в ноябре 2019 года Иванисов приостановил своё членство во фракции "Слуга народа" на время проверки информации о судимости; 2 декабря 2019 года, был официально исключён из фракции – прим. ред.), ничего, кроме медийной порки Мецгеру пока не грозит.

"Что касается дальнейшей судьбы самого Мецгера, то назначение главы "Укрэксимбанка" всегда носило политический характер. Туда назначались "свои" люди, из окружения Президента. Поэтому Мецгер может уйти... на повышение. Например, в Национальный Банк Украины. Но эту новость не будут уже обсуждать так долго и бурно. На фоне проблем зимы этого года большинству будет не до мецгеров", – резюмирует Оксана Чепижко.



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