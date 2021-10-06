Медийная порка или уголовное наказание: эксперты рассказали, во что выльется скандал с нападением на «Схемы»

BTC/USD
51406.86
ETH/USD
3390.72
LTC/USD
167.89
USD/UAH
26.55
EUR/UAH
30.70
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Журналисты программы "Схемы" (проект Радио Свобода) обвиняют сотрудников государственного "Укрэксимбанка" в применении силы и препятствовании работе (якобы применили физическую силу, отобрали камеры и удалили видеозапись интервью). Это произошло, когда записывали интервью с главой правления банка Евгением Мецгером. Автор и ведущая программы "Схемы" Наталия Седлецкая уверяют, что запись, включая инцидент, удалось восстановить. Реакция из Офиса президента уже последовала – там осудили действия Мецгера. Последний сложил с себя полномочия на время расследования. О чем говорит происшедшее? Как могут далее развиваться события? Ответы на эти вопросы в эксклюзивном интервью изданию "Комментарии" помогли найти эксперты.
Нападение на журналистов "Схем" Фото: Радио Свобода
Адвокат, правозащитник, народный депутат 8 созыва Андрей Помазанов уверен: то, что произошло с представителями программы "Схемы" в государственном банке – вопиющее нарушение прав журналистов и прав человека в целом.
По его мнению, если действия Мецгера и его подчиненных останутся безнаказанными, можно говорить о зарождении произвола в Украине. Что впоследствии может перерасти в еще большие нарушения свободы слова, прав человека.
Исполнительный директор Ассоциации защиты банков, глава общественной организации Re:Старт, финансовый эксперт Оксана Чепижко считает, что история в очередной раз подтверждает: в нашем обществе так и не нашли баланс между журналистами и политиками (чиновниками).
По мнению Оксаны Чепижко, скорее всего, как и в случае с Иванисовым (нардеп IX созыва от партии "Слуга народа", который, как выяснилось, 21 марта 1996 года был осуждён Пологовским райсудом Запорожской области за групповое изнасилование в извращённой форме; после обнародования данного факта в ноябре 2019 года Иванисов приостановил своё членство во фракции "Слуга народа" на время проверки информации о судимости; 2 декабря 2019 года, был официально исключён из фракции – прим. ред.), ничего, кроме медийной порки Мецгеру пока не грозит.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости