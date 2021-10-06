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На Банковой отреагировали на нападение руководства «Укрэксимбанка» на журналистов "Схем"

У Зеленского раскритиковали действия руководства «Укрэксимбанка» после нападения на журналистов

сегодня, 11:00
Автор:

Кравцев Сергей

Скандал с нападением на съёмочную группу "Схем" руководства "Укрэксимбанка" начал набирать обороты после того, что как "Радио Свобода" удалось восстановить удаленные кадры нападения. На резонансную ситуацию отреагировали и в Офисе президента (ОП). Как информирует издание "Комментарии", на официальном сайте ОП вышло заявление советника руководителя ОП Михаила Подоляка с осуждением действий руководства "Укрэксимбанка" и о недопустимости наступления на свободу слова. 

На Банковой отреагировали на нападение руководства «Укрэксимбанка» на журналистов "Схем"

Офис президента. Фото: Украинская правда

Михаил Подоляк отметил, то, как вело себя руководство "Укрэксимбанка", не может считаться допустимым и приемлемым. При этом не имеет значение острота вопроса, который решают задавать журналисты, ведь Украина придерживается международных стандартов свободы слова. Нормы уважения к журналистской деятельности давно наработаны и установлены, никто не в праве им препятствовать.

В Офисе президента подчеркнули, что Нацполиция уже начала работу по изучению дела, получив объяснение руководства "Укрэксимбанка". Также Наблюдательный совет финучреждения в ближайшее время проведет анализ ситуации. 

Подоляк отметил, будет выглядеть логичным, если на время расследования руководитель "Укрэксимбанка" будет отстранен от занимаемой должности. При этом советник добавил, что нельзя исключать и более жесткие кадровые решения после произошедшего. 

Также читайте на портале "Комментарии" — команде журналистских расследований "Схемы" при помощи технических специалистов удалось восстановить видеокадры, на которых запечатлён момент угроз журналистам и нападения на них.


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Источник: https://www.president.gov.ua/ru/news/povedinka-predstavnikiv-ukreksimbanku-ye-nepripustimoyu-adzh-70957
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