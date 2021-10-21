На «Суспильном» прокомментировали скандал журналистов и Офиса президента

После скандала с одной из телеведущих "Суспильного" и Офиса президента телеканал выступил с официальным заявлением. Вещатель заявил, что вмешательство каких-либо политических сил в редакционную политику СМИ есть недопустимым. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет УНН.

Суспильне. Фото: из открытых источников

В заявлении говорится, что редакционная политика вещателя изначально формировалась на той основе, что ни власть, ни политические игроки, ни бизнес, ни общественные организации не имеют права корректировать редакционную политику "Суспильного". Что же касается политического ток-шоу "Обратный отсчёт", вокруг которого и возник скандал, то редактора и телеведущие самостоятельно принимают решение относительно тем, которые обсуждаются во время эфиров, а также относительно гостей телешоу, которых приглашают для участия в дискуссии. Поэтому есть неприятным, когда представители какой-то из партий пытаются каким-то образом диктовать редакционную политику вышеуказанного телешоу.

Вещатель подчеркивает, сбалансированность подачи информации, журналистские стандартные, представленные позиции всех сторон равным образом – это и есть те основы, по которым подготавливается каждый эфир ток-шоу. Для участия в ток-шоу "Обратный отсчёт" регулярно приглашаются, как представителей власти, так и представителей оппозиционных политических сил.

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