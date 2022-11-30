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Одесса без Екатерины II: депутаты приняли важное решение

Одесский горсовет наконец-то согласился снести памятник Екатерине

сегодня, 14:00
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Автор:

Кравцев Сергей

Одесский городской совет поддержал решение о демонтаже и переносе памятника Екатерине II. Как передает издание "Комментарии", об этом у себя в Telegram сообщил нардеп Алексей Гончаренко. 

Одесса без Екатерины II: депутаты приняли важное решение

Памятник Екатерине II. Фото: Суспильне Одесса

"Отличные новости из Одессы. Одесский городской совет поддержал решение о демонтаже и переносе памятника Екатерине. Наконец-то! "Русскому миру" не место в украинской Одессе", – прокомментировал Алексей Гончаренко.

Согласно информации нардепа, соответствующее решение поддержали 43 голосами. Против соответствующего решения никто не голосовал.

Кроме того, городские власти согласились демонтировать памятник Александру Суворову — 41 голос "за".

В подтверждение своих слов о данном голосовании политик прикрепил к посту фото, на которых видно результаты голосования.

На сайте города сообщили, что памятники "Основателям Одессы" и Суворову будут временно перенесены в Одесский художественный музей.

Это решение также прокомментировал мэр Одессы Геннадий Труханов: "Наш музей очень известен не только в Украине, но и во всем мире".

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Также издание "Комментарии" сообщало — последний день осени является также 280-м днем с начала широкомасштабного вторжения России в Украину. Президент Украины Владимир Зеленский всё чаще говорит о том, что будет создан спецтрибунал по военным преступления РФ.Он также подчеркивает, что несмотря на очень сложную ситуацию, особенно на Донбассе, мы держим оборону, а враг несет колоссальные потери. По его словам, в этом году страна-агрессор "потеряет убитыми сто тысяч своих солдат и только Богу известно, сколько наемников". О чем говорят последние заявления и действия внутри Украины и за ее пределами в ракурсе этой войны? Как ситуация может развиваться дальше? Журналисты "Комментариев" с этими вопросами обратились к экспертам.




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Источник: https://t.me/oleksiihoncharenko/28758
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