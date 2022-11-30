Одесса без Екатерины II: депутаты приняли важное решение

Одесский городской совет поддержал решение о демонтаже и переносе памятника Екатерине II. Как передает издание "Комментарии", об этом у себя в Telegram сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

Памятник Екатерине II. Фото: Суспильне Одесса

"Отличные новости из Одессы. Одесский городской совет поддержал решение о демонтаже и переносе памятника Екатерине. Наконец-то! "Русскому миру" не место в украинской Одессе", – прокомментировал Алексей Гончаренко.

Согласно информации нардепа, соответствующее решение поддержали 43 голосами. Против соответствующего решения никто не голосовал.

Кроме того, городские власти согласились демонтировать памятник Александру Суворову — 41 голос "за".

В подтверждение своих слов о данном голосовании политик прикрепил к посту фото, на которых видно результаты голосования.

На сайте города сообщили, что памятники "Основателям Одессы" и Суворову будут временно перенесены в Одесский художественный музей.

Это решение также прокомментировал мэр Одессы Геннадий Труханов: "Наш музей очень известен не только в Украине, но и во всем мире".

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