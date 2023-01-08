Очередной шок: Папа Римский приравнял матерей из Украины и РФ, потерявших детей на войне

Папа Римский Франциск считает, что нужно молиться как за украинских, так и за российских матерей, которые сейчас борятся с большим горем от утраты своих детей, которые положили свои жизни на полях сражений в войне, которую начал Кремль. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "Vatican News".

Папа Римский Франциск. Фото: из открытых источников

Как отмечает пресс-служба Святого Престола, понтифик во время своего очередного публичного выступления призвал всех вспомнить о страдающих братьях и сестрах в Украине, "где война продолжается, а люди борются без электричества и тепла, где Рождество отмечено войной".

"Напомнив, что в это время мы особенно сосредоточены на Пресвятой Матери и ее Младенце, которого она кормила и растила, он не может не думать о матерях, потерявших своих детей в этой войне, как украинских, так и российских матерях", — пишет Vatican News.

При этом он попросил молиться за тех матерей, которые потеряли своих детей, — солдат с обеих сторон, напомнив, что такова трагическая цена войны.

Напомним, ранее Папа Римский заявлял, что поражен жестокостью, с которой оккупанты воюют в Украине, поскольку она якобы не присуща российскому народу.

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Также издание "Комментарии" сообщало — российско-украинское противостояние продолжается на всех фронтах. Горячее всего сейчас в Донецкой области, где оккупанты который месяц штурмуют Бахмут. При этом в британской разведке считают, что россияне боятся наступления ВСУ в Луганской и Запорожской областях. Война продолжает бить по украинской экономике, которая фактически достигла дна. О том, чего ожидать в обозримом будущем в фронтовом, экономическом, внешнеполитическом смысле в ракурсе российско-украинской войны, изданию "Комментарии" рассказали эксперты.





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