logo

BTC/USD

39266.47

ETH/USD

2886.76

LTC/USD

102.43

USD/UAH

32.18

EUR/UAH

34.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Очередной груз военной помощи США готовят к транспортировке: что получат ВСУ
commentss НОВОСТИ Все новости

Очередной груз военной помощи США готовят к транспортировке: что получат ВСУ

Военный груз прибудет в Украину до конца апреля

сегодня, 18:22
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Очередная партия военного вооружения США уже в апреле должна прибыть в Украину. Сейчас заканчиваются последние приготовительные работы с отправки груза. ВСУ получат, как новые образцы военной техники, так и то вооружение, с которым украинские бойцы уже хорошо знакомы. Вашингтон передает зенитные ракетные комплексы Stinger и противотанковые комплекты Javelin. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

Очередной груз военной помощи США готовят к транспортировке: что получат ВСУ

Противотанковые комплекты Javelin. Фото: из открытых источников

В сообщении говорится, что военные пилоты готовят ящики с вооружением, в том числе зенитные комплексы Stinger, противотанковые комплексы Javelin. Есть также в перечне передаваемого Украине и другое оборудование. Его перечень не сообщается. Отмечается только, что США планируют доставить в Украину вооружение уже в ближайшие дни. Помощь США должна еще больше укрепить украинскую армию.

Отметим, ранее без освещения в СМИ Украину посетили высокопоставленные чиновники администрации президента США Джо Байдена – госсекретарь Энтони Блинкен и министр обороны США Ллойд Остин. В частности, глава Пентагона заявил, что Украина может одержать победу в войне против России. Рецепт победы Украины очень простой – правильное вооружение и надлежащая поддержка.

Читайте также на портале "Комментарии" — крейсер "Москва" на дне: эксперты рассказали в эксклюзивном интервью нашему изданию, почему после того, что произошло, стало окончательно понятно – Москва уже проиграла и, как минимум, стратегически ей эту войну уже не выиграть. До сих пор в России не могут смириться с утратой крейсера, которым гордился весь флот.

Очередной груз военной помощи США готовят к транспортировке: что получат ВСУ - фото 2



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://twitter.com/DeptofDefense/status/1518359584942997504
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!