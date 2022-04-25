Очередной груз военной помощи США готовят к транспортировке: что получат ВСУ

Очередная партия военного вооружения США уже в апреле должна прибыть в Украину. Сейчас заканчиваются последние приготовительные работы с отправки груза. ВСУ получат, как новые образцы военной техники, так и то вооружение, с которым украинские бойцы уже хорошо знакомы. Вашингтон передает зенитные ракетные комплексы Stinger и противотанковые комплекты Javelin. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

Противотанковые комплекты Javelin. Фото: из открытых источников

В сообщении говорится, что военные пилоты готовят ящики с вооружением, в том числе зенитные комплексы Stinger, противотанковые комплексы Javelin. Есть также в перечне передаваемого Украине и другое оборудование. Его перечень не сообщается. Отмечается только, что США планируют доставить в Украину вооружение уже в ближайшие дни. Помощь США должна еще больше укрепить украинскую армию.

Отметим, ранее без освещения в СМИ Украину посетили высокопоставленные чиновники администрации президента США Джо Байдена – госсекретарь Энтони Блинкен и министр обороны США Ллойд Остин. В частности, глава Пентагона заявил, что Украина может одержать победу в войне против России. Рецепт победы Украины очень простой – правильное вооружение и надлежащая поддержка.

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