Без улыбок и протокольных фото: СМИ узнали, когда госсекретарь США и министр обороны посетили Киев

Анонсированный ранее некоторыми СМИ визит в столицу Украину госсекретаря США Энтони Блинкена и министра обороны Ллойда Остина мог уже состояться. Встреча президента Украины Владимира Зеленского с высокопоставленными чиновниками США могла состояться 24 апреля, когда вся Украина праздновала Пасху. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет "Украинская правда", ссылаясь на свои источники в Офисе президента.

Блинкен и Остин. Фото: из открытых источников

На Банковой рассказали, что о встрече из соображений безопасности специально не сообщили. Тем не менее, те договоренности, которых удалось достичь, могут порадовать украинцев. В Офисе президента также сообщили, что об итогах переговоров будет проинформировано широкую общественность чуть позже.

Отметим, Украину с начала полномасштабного вторжения российских войск уже посещали многие мировые лидеры, чиновники высшего ранга, но что касается представителей администрации Джо Байдена, то это первый визит с начала войны. Ранее только представители украинского правительства посещали США для консультаций. Визит Блинкена и Остина еще и важен в свете разговоров о возможности возвращения в украинскую столицу посольства США. В отличие от многих европейских стран Вашингтон так и не принял решение о том, что вернуть своих дипломатов в Киев. Ранее посольство США выехало. Причина была одна – подготовка России к вторжению и небезопасность нахождения в Киеве.

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