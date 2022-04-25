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Без улыбок и протокольных фото: СМИ узнали, когда госсекретарь США и министр обороны посетили Киев

Руководство США тайно побывало в Киеве

сегодня, 08:34
Автор:

Кравцев Сергей
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Анонсированный ранее некоторыми СМИ визит в столицу Украину госсекретаря США Энтони Блинкена и министра обороны Ллойда Остина мог уже состояться. Встреча президента Украины Владимира Зеленского с высокопоставленными чиновниками США могла состояться 24 апреля, когда вся Украина праздновала Пасху. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет "Украинская правда", ссылаясь на свои источники в Офисе президента.

Без улыбок и протокольных фото: СМИ узнали, когда госсекретарь США и министр обороны посетили Киев

Блинкен и Остин. Фото: из открытых источников

На Банковой рассказали, что о встрече из соображений безопасности специально не сообщили. Тем не менее, те договоренности, которых удалось достичь, могут порадовать украинцев. В Офисе президента также сообщили, что об итогах переговоров будет проинформировано широкую общественность чуть позже.

Отметим, Украину с начала полномасштабного вторжения российских войск уже посещали многие мировые лидеры, чиновники высшего ранга, но что касается представителей администрации Джо Байдена, то это первый визит с начала войны. Ранее только представители украинского правительства посещали США для консультаций. Визит Блинкена и Остина еще и важен в свете разговоров о возможности возвращения в украинскую столицу посольства США. В отличие от многих европейских стран Вашингтон так и не принял решение о том, что вернуть своих дипломатов в Киев. Ранее посольство США выехало. Причина была одна – подготовка России к вторжению и небезопасность нахождения в Киеве.

Читайте также на портале "Комментарии" — враг пытался идти на штурм: в Генштабе ВСУ назвали самые горячие направления на Пасху. Противник значительно увеличил количество обстрелов из артиллерии.



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Источник: https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/04/25/7341870/
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