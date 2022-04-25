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Враг пытался идти на штурм: в Генштабе назвали самые горячие направления на Пасху

Противник проводит наступательные действия в Восточной операционной зоне с целью разгрома группировки Объединенных сил, установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и обеспечения сухопутного пути с Крымом

сегодня, 08:12
Автор:

Кравцев Сергей
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На направлениях Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск российские оккупационные войска пытались произвести штурмовые действия, но все безуспешно. Также агрессор совершал обстрелы в районах населенных пунктов Большая Камышеваха, Вернополье и Новая Дмитровка. Как информирует издание "Комментарии", об этом сообщается в утренней сводке Генштаба ВСУ в Facebook.

Враг пытался идти на штурм: в Генштабе назвали самые горячие направления на Пасху

Война в Украине. Фото: Генштаб ВСУ

На Слобожанском направлении российские оккупанты продолжают обстрелы из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня по населенным пунктам Харьков, Карасовка, Прудянка и Корорбочкино.

На Донецком и Таврическом направлениях противник совершал артиллерийские обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины. В городе Мариуполь враг наносил ракетно-бомбовые удары по позициям наших войск на территории завода "Азовсталь". Ведёт штурмовые действия населенного пункта Попасная.

На Южнобужском направлении враг обстреливал позиции наших войск в районах населенных пунктов Княжевка и Николаевка.

Силы обороны Украины наносят противнику значительные потери. Только на территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты семь атак врага, уничтожены тринадцать танков, три артиллерийские системы, семнадцать единиц бронированной техники, четыре боевых бронированных машин и восемнадцать единиц автомобильной техники и четыре топливозаправщика. Подразделениями противовоздушной обороны, в указанном районе, были сбиты три беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".

На Волынском, Полесском и Северском направлениях враг активных действий не проводил, существенных изменений в положении и деятельности подразделений противника, что обеспечивает охрану украино-белорусского и украино-российского участков государственной границы Украины не выявлено.

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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
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