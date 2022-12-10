Очередь из танкеров у проливов Турции продолжает расти: что задумал Эрдоган

Турция стала камнем преткновения для реализации нефтяного эмбарго против РФ, поскольку количество танкеров, ожидающих выхода из Черного моря через турецкие проливы, продолжает расти. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Reuters".

Очередь из танкеров у проливов Турции. Фото: GETTY IMAGES

Информагенство сообщает, морское ведомство Турции заявило, что и в дальнейшем не будет допускать в свои воды нефтяные танкеры, которые не имеют соответствующих страховых писем. Зато страховые компании заявили, что они физически не могут предоставить документы, которые хочет получить Анкара, поскольку она может подвергнуть их санкциям, если выяснится, что нефтяные грузы, которые они покрывают, были проданы по ценам, превышающим верхний предел.

"Страны G7, Европейский Союз и Австралия договорились запретить поставщикам судоходных услуг, таким как страховщики, помогать экспортировать российскую нефть, если она не будет продаваться по принудительно низкой цене, или ограничениям, направленным на снижение доходов РФ. В общей сложности 28 нефтяных танкеров стоят в очереди, стремясь покинуть проливы Босфор и Дарданеллы, сообщило в пятницу судоходное агентство Tribeca. Анкара добавила, что подавляющее большинство судов, ожидающих у проливов, являются судами ЕС, а значительная часть нефти предназначена для портов ЕС", – говорится в материале.

В ЕС уже отреагировали, заявив, что задержки не связаны с ограничением цены, и Турция может продолжать проверять страховые полисы "точно так же, как и раньше".

"Поэтому мы контактируем с турецкими властями для получения разъяснений и работаем над тем, чтобы разблокировать ситуацию", — отметил представитель Еврокомиссии в интервью агентству Reuters.

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