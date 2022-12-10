Очередь из танкеров у проливов Турции продолжает расти: что задумал Эрдоган

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Кравцев Сергей
Турция стала камнем преткновения для реализации нефтяного эмбарго против РФ, поскольку количество танкеров, ожидающих выхода из Черного моря через турецкие проливы, продолжает расти. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Reuters".
Очередь из танкеров у проливов Турции. Фото: GETTY IMAGES
Информагенство сообщает, морское ведомство Турции заявило, что и в дальнейшем не будет допускать в свои воды нефтяные танкеры, которые не имеют соответствующих страховых писем. Зато страховые компании заявили, что они физически не могут предоставить документы, которые хочет получить Анкара, поскольку она может подвергнуть их санкциям, если выяснится, что нефтяные грузы, которые они покрывают, были проданы по ценам, превышающим верхний предел.
В ЕС уже отреагировали, заявив, что задержки не связаны с ограничением цены, и Турция может продолжать проверять страховые полисы "точно так же, как и раньше".
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