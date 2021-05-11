Обыски и подозрение в госизмене: объективны ли такие действия в отношении Виктора Медведчука

Служба безопасности Украины (СБУ) проводит обыски в доме одного из лидеров "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктора Медведчука. Судя по заявлению генпрокурора Ирины Венедиктовой, речь идет о подписании подозрения в госизмене ему и Тарасу Козаку.

Виктор Медведчук - фото: ОПЗЖ

Почему всё происходит именно сейчас? Чего добивается Офис президента? Какие шаги может предпринять Медведчук и стоящие за ним силы, включая, возможно, Кремль? Чтобы разобраться в этих вопросах, портал "Комментарии" обратился к экспертам.

Кого точно можно поздравить в этой ситуации, так это официального лидера ОПЗЖ Юрия Бойко

Исполнительному директору в Центре прикладных политических исследований "Пента" Александру Леонову кажутся достаточно логичными такие шаги касательно Медведчука и Козака со стороны Офиса президента (ОП), Офиса генпрокурора (ОГ), СБУ иже с ними.

"Санкции против них были введены еще в феврале. С этого времени Медведчук спокойно передвигался по стране, якобы даже бывал за границей. Более того, в Верховном суде рассматриваются иски и его, и его жены Оксаны Марченко по поводу якобы незаконности санкций, введенных решением СНБО и последующим указом президента. И если бы их отменили в результате судебного решения, это был бы серьезный удар по Зеленскому. А такое вполне могло произойти, поскольку за это время Медведчуку не было предъявлено никаких подозрений. При том, что обвинения были достаточно серьезными, включая финансирование терроризма. И это, кстати, единственный пункт закона о санкциях, который позволяет вводить их против граждан Украины", — напоминает Александр Леонов.

По его словам, нынешним объявлением подозрения власти пытаются вернуть ситуацию в правовое русло. И не дать возможности отменить ранее введенные санкции.

"Вопрос лишь в том, насколько аргументированы, доказательны обвинения. Если это просто очередное шоу от ОП, ОГ и СБУ – все может закончиться печально. Санкции снимут, Медведчук усилиться, а представители власти, спецслужб и генпрокуратуры – ослабнут, — предупреждает эксперт. –

Кого точно можно поздравить в этой ситуации, так это официального лидера ОПЗЖ Юрия Бойко. Его основой конкурент и "заклятый друг" по партии ослабевает. Соответственно, Бойко может увеличивать свое влияния в ОПЗЖ, как и группа Левочкина. А вот группа Медведчука будет всё больше занята не партийными и политическими делами, а противостоянием с ОП, ОГ и СБУ".

Было бы удивительно, если бы этого не произошло после громкого санкционного кейса

Политтехнолог Олег Постернак считает объективным и абсолютно резонным поведение правоохранительных органов в свете санкций СНБО, введенных против Медведчука, Козака, членов их семей.

"Было бы удивительно, если бы этого не произошло после громкого санкционного кейса", — подчеркивает эксперт.

По мнению Олега Постернака, у Кремля (а Медведчук, напомним, является кумом Путина, — ред.) арсенал ответных мер не настолько уж велик: военные маневры, дипломатические угрозы, информационные операции и активизация диверсионных действий.

"Однако результативность действия этих козырей всё больше сокращается. Страны Запада четко дали понять, что на любые милитарные действия РФ может последовать адекватная реакция. Между тем, СБУ в последнее время активизировалось в направлении борьбы с разными пророссийскими группами, а поддержка ОПЗЖ стремительно сокращается", — резюмирует политтехнолог.

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