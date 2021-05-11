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Сколько олигархов в Украине - в СНБО дали ответ на вопрос

Также в ведомстве продолжают разработку закона об олигархах

сегодня, 14:59
Автор:

Данило Матюха

Сегодня, 11 мая, на Всеукраинском форуме "Украина 30. Безопасность страны" секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что сейчас в стране проживает 13 человек, которых с уверенностью можно отнести к составу олигархической среды.

Сколько олигархов в Украине - в СНБО дали ответ на вопрос

Алексей Данилов - фото: Укринформ

Однако конкретного списка с именами лиц, формирующих класс отечественного олигархата, чиновник пока не обнародовал. Также он отметил, что работники аппарата СНБО вместе с Антимонопольным комитетом и Офисом президента работают над созданием закона об олигархах.

"Президент дал задание аппарату Совета нацбезопасности, Антимонопольному комитету, Офису президента разработать закон об олигархах, которые на сегодняшний день имеют очень большое влияние на нашу экономику, наши внутриполитические и внешнеполитические процессы", — сказал Данилов.

По информации бывшего народного депутата Украины Сергея Лещенко, в "олигархический список", вероятно, войдут Ринат Ахметов, Петр Порошенко, Дмитрий Фирташ, Игорь Коломойский, Виктор Пинчук, Сергей Левочкин, Виктор Медведчук, Вадим Новинский, Юрий Косюк, Олег Бахматюк, Константин Жеваго и супруги Гереги.

Напомним, в марте 2021 года советник президента Олег Устенко анонсировал "войну против олигархата". А 15 апреля по итогам заседания СНБО Владимир Зеленский предложил Совету национальной безопасности и обороны, Офису президента совместно с Антимонопольным комитетом разработать новый фундаментальный законопроект о статусе олигархов. По словам президента, этот документ будет направлен на снижение влияния олигархов на украинскую политику и превращение их в обычных бизнесменов.

Также "Комментарии" поинтересовались у экспертов о шансах на принятие законопроекта о статусе олигархов и проведении в Украине процесса деолигархизации. Подробнее — в нашем материале.


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=fFN7x1gW_8U
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