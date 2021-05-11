Сколько олигархов в Украине - в СНБО дали ответ на вопрос

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Данило Матюха
Сегодня, 11 мая, на Всеукраинском форуме "Украина 30. Безопасность страны" секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что сейчас в стране проживает 13 человек, которых с уверенностью можно отнести к составу олигархической среды.
Алексей Данилов - фото: Укринформ
Однако конкретного списка с именами лиц, формирующих класс отечественного олигархата, чиновник пока не обнародовал. Также он отметил, что работники аппарата СНБО вместе с Антимонопольным комитетом и Офисом президента работают над созданием закона об олигархах.
По информации бывшего народного депутата Украины Сергея Лещенко, в "олигархический список", вероятно, войдут Ринат Ахметов, Петр Порошенко, Дмитрий Фирташ, Игорь Коломойский, Виктор Пинчук, Сергей Левочкин, Виктор Медведчук, Вадим Новинский, Юрий Косюк, Олег Бахматюк, Константин Жеваго и супруги Гереги.
Напомним, в марте 2021 года советник президента Олег Устенко анонсировал "войну против олигархата". А 15 апреля по итогам заседания СНБО Владимир Зеленский предложил Совету национальной безопасности и обороны, Офису президента совместно с Антимонопольным комитетом разработать новый фундаментальный законопроект о статусе олигархов. По словам президента, этот документ будет направлен на снижение влияния олигархов на украинскую политику и превращение их в обычных бизнесменов.
Также "Комментарии" поинтересовались у экспертов о шансах на принятие законопроекта о статусе олигархов и проведении в Украине процесса деолигархизации. Подробнее — в нашем материале.
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