Обострение в Нагорном Карабахе показало, чего стоит Россия – какую игру затеяла Турция

Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган позвонил по телефону президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву и пообещал помощь во вспыхнувшем с новой силой конфликте против Армении. Тем временем ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности, куда на данный момент входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан), к которой воззвала Армения с целью оказания помощи, ничего конкретного не обещает. В какие игры играет сейчас Турция – и к чему это всё может привести? Почему это важно, в том числе, в ракурсе войны России против Украины? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Нагорный Карабах. Фото: из открытых источников
Влияние России в регионе падает, а Турции – возрастает, и это будет проявляться также в Центральной Азии, Сирии, на Балканах
Народный депутат Украины VIII созыва, эксперт Украинского института будущего, президент аналитического центра "Политика" Игорь Попов рассуждает так:
"Возобновление боевых действий на Кавказе еще раз подтвердили важный факт – российская армия не может вести две войны за пределами своей территории одновременно. Для войны в Украине были передислоцированы подразделения из Сирии и Армении. Россия ослабила свои позиции и сразу же получила результаты. Армения обратилась за помощью в ОДКБ, но эта организация оказалась в данном случае "бумажным тигром", и не смогла обеспечить выполнение принципа коллективной безопасности. Россия уже не может защищать своих союзников. Это, кстати, заметила и член ОДКБ Беларусь, которая уже полгода избегает вовлечения в наземную операцию против Украины".
Подобные геополитические уроки, уверен эксперт, важны для Украины при построении собственной модели безопасности.
"На этой неделе были опубликованы рекомендации для создания гарантии безопасности, разработанные экспертами группы Ермака-Расмуссена
. В этом комплексном документе предлагается как усиление Вооруженных сил Украины, так и четкие обязующие гарантии от стран-партнеров. Среди партнеров также названа и Турция, которая усиливает свое присутствие в регионе", – отмечает Игорь Попов.
По его словам, Турция проявила себя в российско-украинской войне фактически как союзник Украины, хотя публично декларировала нейтралитет.
"Турция держит закрытыми проливы и не дает России усилить свой флот в Черном море. Турецкие "Байрактары" играют важную роль в боевых операциях ВСУ. Именно Турция стала посредником в "зерновой сделке" и других многосторонних переговорах", – напоминает эксперт.
В конфликте на Южном Кавказе, продолжает он, Турция показывает себя как союзник Азербайджана. Вместе они постепенно реализуют и решают комплекс задач по безопасности.
"Влияние России в регионе падает, а Турции — возрастает, и это будет проявляться также в Центральной Азии, Сирии, на Балканах. Турецкое руководство играет одновременно на нескольких досках и поэтому может планировать многоуровневые комбинации. Так, они выставляют требования по курдским организациям взамен на членство в НАТО для Швеции и Финляндии. Обострение отношений с Грецией Турция также сможет использовать для получения неких уступок в других регионах своих стратегических интересов. Джордж Фридман в своих футурологических прогнозах на ближайшие сто лет прогнозировал значительное усиление в регионе Польши и Турции. И с обеими этими странами Украина выстраивает стратегическое партнерство", – констатирует Игорь Попов.
Отказ ОДКБ помочь одному из своих членов демонстрирует, что ее не существует как организации, гарантирующей безопасность тем, кто в нее входит
То, что происходит на Кавказе – между Арменией и Азербайджаном и силами, которые стоят за их спиной (за армянами – ОДКБ, за азербайджанцами – Турция), является отличной иллюстрацией того, что такое стратегический союз здорового человека – и стратегический союз с Россией. Так считает исполнительный директор в Центре прикладных политических исследований "Пента", политический эксперт Александр Леонов.
"Мы видим, что Азербайджан выстроил с Турцией крепкие стратегические отношения. В этом ракурсе происходит продвижение турецких интересов на Кавказе. Их проводником выступает Азербайджан, получая взамен огромные инвестиции, военно-политическую поддержку. Всё это происходит в режиме реального времени, с соблюдением интересов и Анкары, и Баку. Результатом стало фактически полное восстановление азербайджанского контроля над Нагорным Карабахом и военное поражение Армении", – подчеркивает эксперт.
С Арменией, отмечает он, ситуация с точностью наоборот.
"С точки зрения Москвы, премьер-министр Пашинян пришел к власти на волне народных протестов. Это недопустимая вещь, посчитали в Кремле. В итоге РФ не смогла выстроить стратегический союз с человеком, который малоприятен ее руководству. Был допущен ряд ошибок, приведших не только о военном поражении Армении, но и о политическом фиаско России", – акцентирует Александр Леонов.
Он напоминает, что после того, как Армения официально обратилась к ОДКБ за помощью, ей фактически отказали.
"Это чревато далеко идущими последствиями, – уверен эксперт. – Ведь отказ ОДКБ помочь одному из своих членов демонстрирует, что ее не существует как организации, гарантирующей безопасность тем, кто в нее входит. И если Россия хотела таким образом наказать Армению, она наказала еще и себя. Получается, что как инструмент ОДКБ теперь не сможет использоваться РФ. Если есть прецедент, когда все проигнорировали просьбу о помощи, подобным образом могут поступить и впредь. В том числе по отношению к России. Думаю, в ближайшее время мы сможем исход ряд государств из ОДКБ, а то и вовсе развал данной организации".
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