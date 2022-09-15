Обострение в Нагорном Карабахе показало, чего стоит Россия – какую игру затеяла Турция

Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган позвонил по телефону президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву и пообещал помощь во вспыхнувшем с новой силой конфликте против Армении. Тем временем ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности, куда на данный момент входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан), к которой воззвала Армения с целью оказания помощи, ничего конкретного не обещает. В какие игры играет сейчас Турция – и к чему это всё может привести? Почему это важно, в том числе, в ракурсе войны России против Украины? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Нагорный Карабах. Фото: из открытых источников

Влияние России в регионе падает, а Турции – возрастает, и это будет проявляться также в Центральной Азии, Сирии, на Балканах

Народный депутат Украины VIII созыва, эксперт Украинского института будущего, президент аналитического центра "Политика" Игорь Попов рассуждает так:

"Возобновление боевых действий на Кавказе еще раз подтвердили важный факт – российская армия не может вести две войны за пределами своей территории одновременно. Для войны в Украине были передислоцированы подразделения из Сирии и Армении. Россия ослабила свои позиции и сразу же получила результаты. Армения обратилась за помощью в ОДКБ, но эта организация оказалась в данном случае "бумажным тигром", и не смогла обеспечить выполнение принципа коллективной безопасности. Россия уже не может защищать своих союзников. Это, кстати, заметила и член ОДКБ Беларусь, которая уже полгода избегает вовлечения в наземную операцию против Украины".

Подобные геополитические уроки, уверен эксперт, важны для Украины при построении собственной модели безопасности.

В этом комплексном документе предлагается как усиление Вооруженных сил Украины, так и четкие обязующие гарантии от стран-партнеров. Среди партнеров также названа и Турция, которая усиливает свое присутствие в регионе", – отмечает Игорь Попов. "На этой неделе были опубликованы рекомендации для создания гарантии безопасности, разработанные экспертами группы Ермака-Расмуссена

По его словам, Турция проявила себя в российско-украинской войне фактически как союзник Украины, хотя публично декларировала нейтралитет.

"Турция держит закрытыми проливы и не дает России усилить свой флот в Черном море. Турецкие "Байрактары" играют важную роль в боевых операциях ВСУ. Именно Турция стала посредником в "зерновой сделке" и других многосторонних переговорах", – напоминает эксперт.

В конфликте на Южном Кавказе, продолжает он, Турция показывает себя как союзник Азербайджана. Вместе они постепенно реализуют и решают комплекс задач по безопасности.

"Влияние России в регионе падает, а Турции — возрастает, и это будет проявляться также в Центральной Азии, Сирии, на Балканах. Турецкое руководство играет одновременно на нескольких досках и поэтому может планировать многоуровневые комбинации. Так, они выставляют требования по курдским организациям взамен на членство в НАТО для Швеции и Финляндии. Обострение отношений с Грецией Турция также сможет использовать для получения неких уступок в других регионах своих стратегических интересов. Джордж Фридман в своих футурологических прогнозах на ближайшие сто лет прогнозировал значительное усиление в регионе Польши и Турции. И с обеими этими странами Украина выстраивает стратегическое партнерство", – констатирует Игорь Попов.

Отказ ОДКБ помочь одному из своих членов демонстрирует, что ее не существует как организации, гарантирующей безопасность тем, кто в нее входит

То, что происходит на Кавказе – между Арменией и Азербайджаном и силами, которые стоят за их спиной (за армянами – ОДКБ, за азербайджанцами – Турция), является отличной иллюстрацией того, что такое стратегический союз здорового человека – и стратегический союз с Россией. Так считает исполнительный директор в Центре прикладных политических исследований "Пента", политический эксперт Александр Леонов.

"Мы видим, что Азербайджан выстроил с Турцией крепкие стратегические отношения. В этом ракурсе происходит продвижение турецких интересов на Кавказе. Их проводником выступает Азербайджан, получая взамен огромные инвестиции, военно-политическую поддержку. Всё это происходит в режиме реального времени, с соблюдением интересов и Анкары, и Баку. Результатом стало фактически полное восстановление азербайджанского контроля над Нагорным Карабахом и военное поражение Армении", – подчеркивает эксперт.

С Арменией, отмечает он, ситуация с точностью наоборот.

"С точки зрения Москвы, премьер-министр Пашинян пришел к власти на волне народных протестов. Это недопустимая вещь, посчитали в Кремле. В итоге РФ не смогла выстроить стратегический союз с человеком, который малоприятен ее руководству. Был допущен ряд ошибок, приведших не только о военном поражении Армении, но и о политическом фиаско России", – акцентирует Александр Леонов.

Он напоминает, что после того, как Армения официально обратилась к ОДКБ за помощью, ей фактически отказали.

"Это чревато далеко идущими последствиями, – уверен эксперт. – Ведь отказ ОДКБ помочь одному из своих членов демонстрирует, что ее не существует как организации, гарантирующей безопасность тем, кто в нее входит. И если Россия хотела таким образом наказать Армению, она наказала еще и себя. Получается, что как инструмент ОДКБ теперь не сможет использоваться РФ. Если есть прецедент, когда все проигнорировали просьбу о помощи, подобным образом могут поступить и впредь. В том числе по отношению к России. Думаю, в ближайшее время мы сможем исход ряд государств из ОДКБ, а то и вовсе развал данной организации".

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