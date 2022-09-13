Обострение между Азербайджаном и Арменией: что известно – почему конфликт вспыхнул именно сейчас

Происходит очередное военное обострение между Азербайджаном и Арменией. Премьер-министр Армении Никол Пашинян уже позвонил с просьбой о помощи российскому диктатору Путину и президенту Франции – Макрону. Почему обострение происходит именно сейчас? К чему всё оно может привести? Имеет ли это отношение к российско-украинскому противостоянию? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Обострение между Азербайджаном и Арменией. Фото: из открытых источников

Еще один фронт рф точно не потянет

Генерал армии Украины, экс-глава Внешней разведки Украины Николай Маломуж обращает внимание, что Азербайджан имеет явную поддержку со стороны Турции. И выбрал удобный момент для наступательных действий, понимая, что сейчас Армения не может активно противостоять в Нагорном Карабахе. А россия не способна ей в этом помочь.

"Как поясняют сами азербайджанцы, они занимаются восстановлением территориальной целостности, – отмечает генерал. – Какое-то время Азербайджан пытался решить проблемы дипломатическим путем, различного рода давлением, оперативным путем, угрожая Армении, что, если не решат всё за столом переговоров, решать будут силой. Именно этот вариант и был избран в стратегически выгодной для Азербайджана ситуации. Во-первых, он нарастил свои ресурсы, особенно в ракурсе высокотехнологического вооружения и техники. Во-вторых, в геополитическом плане имеется мощная поддержка со стороны Турции. В-третьих, произошло ослабление позиций Армении и россии".

Последняя, продолжает Николай Маломуж, сейчас пытается заигрывать с Турцией и Азербайджаном, а потому не вмешивается в то, как они решают "карабахский вопрос". С другой стороны – важнейшим фактором является война с Украиной, куда россия бросила все ресурсы. И она не готова вступить в противостояние с Азербайджаном, что автоматически обернется противостоянием с Турцией.

"Это еще один фронт, который рф точно не потянет. Тем более, что именно Турция сейчас оказалась в числе тех, кто помогает ей уклоняться от санкций, решать те или иные энергетические, логистические моменты, – акцентирует экс-глава Внешней разведки Украины. – Армения пытается обращаться к рф как к гаранту предыдущих соглашений по Нагорному Карабаху. Но та не реагирует. У нее сейчас другие проблемы – страна-агрессор не просто застряла в Украине, но и терпит поражение. И в таких условиях открывать второй фронт, даже не военный а дипломатический, с Турцией и Азербайджаном рф не может. Они это понимают и максимально используют ситуацию с выгодой для себя".

Путин первым начал войну против НАТО – и проиграл, и ситуация в Нагорном Карабахе делает этот факт видимым для всех

Эксперт Института постинформационного общества, медиаэксперт, замминистра информполитики (2017-2019 гг) Дмитрий Золотухин поясняет:

"С полуночи 13 сентября российские телеграмм-каналы, связанные с Главным разведуправлением Минобороны рф масштабно переориентировались с контекстов, связанных с агрессией российской армии против Украины – на вопросы конфликта в Нагорном Карабахе. 102-я российская военная база в армянском Гюмри была поднята по тревоге. А звонки армянского премьера Никола Пашиняна владимиру путину только распалили информационный контекст вокруг событий на границе между Арменией и Азербайджаном".

По всей видимости, продолжает эксперт, президент Турции – Реджеп Тайип Эрдоган, который поддерживает своего азербайджанского коллегу в вопросах восстановления территориальной целостности Азербайджана, принял решение воспользоваться слабостью путина, который только что потерпел сокрушительное поражение от украинской армии, и поставить его в патовую ситуацию.

"Ведь вооруженные силы россии не могут даже один информационный фронт удержать, не говоря уже об открытии второго в Нагорном Карабахе, – поясняет Дмитрий Золотухин. – И, тем не менее, некоторые представители окружения путина уже начали предпринимать попытки использовать ситуацию на армяно-азербайджанской границе в свою пользу. Звучат даже предложения использовать военную силу для "принуждения к миру", исходящие из, так называемой, "партии войны", в которую входят Сергей Кириенко, Сергей Шойгу и Рамзан Кадыров. Кстати, Кадыров недавно показал видео, на котором был запечатлен очередной парад росгвардейцев (кадыровцев) в Грозном, которых он возглавляет".

По мнению эксперта, путин загнан в тупик. Просьбы Пашиняна оказать поддержку силами ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности, куда на данный момент входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан) либо обрушат его надежды на удержание хоть какой-то украинской территории, в случае его согласия, либо покажут его несостоятельность как лидера ОДКБ, которая создавалась как альтернатива НАТО.

"Путин первым начал войну против НАТО – и проиграл. Ситуация в Нагорном Карабахе делает этот факт видимым для всех, а не только для украинцев", – констатирует Дмитрий Золотухин.

Происходит сдача армянских позиций со стороны рф

Сопредседатель Общественной инициативы "Права Справа", историк, юрист Дмитрий Снегирев считает, что на обострение в Нагорном Карабахе именно сейчас повлиял ряд факторов.

"Во-первых, военные успехи ВСУ. Это дает Азербайджану определенное окно оперативных возможностей, в первую очередь, в военном плане. Идет речь об отвлечении на войну против Украины соответствующего контингента вооруженных сил рф, задействованного в качестве т.н. "миротворцев" на территории непризнанной республики Арцах (примерно соответствует территории современного Нагорного Карабаха). Во-вторых, обострение произошло на момент фактической передачи одного из стратегических населенных пунктов на территории Карабаха – города Лачин. Он контролировал т.н. "Лачинский коридор" – трассу, соединяющую территории Армении с непризнанным Карабахом. Соответственно, азербайджанский контроль над этой территорией фактически отрезает армянский анклав от территории Армении. Нет возможности переброски личного состава, техники и так далее", – поясняет Дмитрий Снегирев.

По его мнению, происходит сдача армянских позиций со стороны рф. Эксперт не исключает, что такие действия Азербайджана и стоящей за его спиной Турции, связаны с возможными договоренностями о поставках газа и нефти со стороны Азербайджана в страны ЕС.

"За последние три месяца они выросли значительно. По всей видимости, есть определенные договоренности о невмешательстве вооруженных сил рф, которая выступала гарантом существования непризнанной Карабахской республики – в обмен на диверсификацию поставок энергоносителей. А именно, чтобы они шли из Азербайджана в ЕС через Турцию, которая выступает в этом ракурсе фактически сателлитом рф. То есть, россия превратила Турцию в своеобразный газовый хаб. Не случайно изменение риторики турецкого лидера Эрдогана о том, что газовые проблемы Европы – вина самих европейцев, которые ввели санкции против россии. Прозвучали также его откровенно провокационные заявления в адрес США, которые якобы поставляют в Украину не оружие, а металлолом, что они заинтересованы в затягивании войны на территории нашей глаз. На мой взгляд, такие заявления Эрдогана (в унисон с путиным) и такие действия азербайджанского лидера Алиева (явно не без договоренностей с путиным) связаны именно с их игрой на рынке энергоносителей. Игрой в пользу рф. Прокачка либо через россию, либо через Турцию, что даст Кремлю очередные бонусы. И он, безусловно, постарается использовать всё это для дальнейшего энергетического шантажа Европы", – прогнозирует Дмитрий Снегирев.

Он также акцентирует, что не случайно обострение ситуации в Карабахе произошло вскоре после ультимативных заявлений кремлевского рупора Пескова о том, что прокачка газа в Европу через тот же "Северный поток-1" возможна лишь при условии снятия санкций с рф.

"Немаловажно и то, что выведение российского контингента с Лачина произошло вскоре после визита в Армению представителей США, включая директора ЦРУ. Это было воспринято Кремлем как очередной крен Армении в сторону стран Запада, – предполагает эксперт. – А вот то, что армянский премьер Пашинян обратился с просьбой о помощи к ОДКБ и лично путину – сильный шаг. Если не будет реакции со стороны ОДКБ, это станет фактически свидетельством развала данного военно-политического блока".

Читайте также на портале "Комментарии" — Россия все отчетливее ведет себя, как страна-террорист – почему Запад тянет с жестким ответом Кремлю.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!