О чем говорят итоги выборов на Тайване: как теперь может вести себя Китай

На Тайване состоялись президентские выборы. Согласно предварительному подсчету, с 40,1% лидирует противник сближения с Китаем, прозападный кандидат Лай Циндэ из руководящей Демократической прогрессивной партии (ДПП). Официальные итоги волеизъявления в Тайване объявят через несколько дней, но вряд ли цифры изменяться. Ранее были опасения, что Китай, который методично настаивать на воссоединении с Тайванем, может жестко отреагировать на победу самого неудобного для себя кандидата. О чем говорит тайваньский выбор? Как ситуация вокруг острова может развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Тайвань. Фото: из открытых источников

Повод для агрессии можно придумать какой угодно

Политтехнолог, соучредитель Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий рассуждает так:

"Несмотря на то, что выиграл неудобный для Китая кандидат (в Тайване странный закон, не предусматривающий второго тура), в парламент пройдет не только его ДПП, но и более лояльные к КНР политсилы – Гоминьдан, а также Тайваньская народная партия. И, судя по последним данным, ДПП, похоже, теряет большинство в парламенте, получив лишь 51 место из 113. Так что, если Китай хотел своими громкими заявлениями сделать так, чтоб сторонники независимости не получили большинства в парламенте, он своего добился".

По мнению эксперта, если бы искалась формальная причина для казуса белли (повод для войны), Пекин бы ее нашел, независимо от тайваньских выборов.

"Закрытость китайской политики дает огромное поле для всякого рода домыслов. А как на самом деле – знает лишь официальный Пекин. Если там хотят просто решить стратегическую задачу возвращения Тайваня, то могут ждать и 50, и 100 лет. Что-что, а ждать китайцы умеют. Если же решаются некие внутренние – тактические – вопросы (стабилизация режима или перекрытие проблем с экономикой "маленькой победоносной войной") – это совсем другое", – поясняет Алексей Голобуцкий.

По российско-украинской войне понятно, что повод для агрессии можно придумать какой угодно, прикрывая этим внутренние проблемы, отмечает он.

КНР будет принимать решение по Тайваню, отталкиваясь от итогов российско-украинской войны

Политолог, партнер международной коммуникационной агенции Good Politics Максим Джигун считает, что ситуация на Тайване демонстрирует стабильность выбора жителей острова. Их желание жить по демократическим ценностям, а не по коммунистической идеологии КНР.

"Это уже третий раз, когда ДПП побеждает на выборах, а ее представитель возглавляет Тайвань, – обращает внимание политолог. – Так что ничего необычного не произошло, повестка дня островного государства (которое де-юре является частью Китая) остается прежней. Более того – победа Лай Цинде указывает на то, что попытки официального Пекина как-то влиять на внутренний расклад Тайваня, запугивать местных жителей, периодически бряцая оружием и громкими заявлениями, не приносят результата. И это – поражение подобной линии китайской дипломатии".

По мнению Максима Джигуна, вряд ли власти КНР решатся на какое-то серьезное обострение. При этом Тайвань, акцентирует он, останется камнем преткновения в отношения Китая и Запада, особенно США.

"Но это не экстраординарная ситуация. Скорее всё осталось на своих местах, – поясняет эксперт. – А вот попытка вернуть Тайвань военным путем, да еще и на фоне экономических проблем в самом Китае, точно ничем хорошим для него не кончится".

Следует также понимать, продолжает Максим Джигун, что Китай внимательно следит за ходом российско-украинской войны. Это триггерная для него ситуация. В смысле – могут ли авторитарные режимы силой продвигать свою повестку в мире. И отталкиваясь от того, как закончится эта война, КНР будет принимать решение по Тайваню, прогнозирует политолог.

Хорошим знаком он считает то, что США стараются не провоцировать ситуацию. И президент Джо Байден, реагируя на результаты выборов в Тайване, заявил, что Штаты не поддерживают независимость острова.

"Это был шаг для успокоения ситуации, – поясняет эксперт. – И в Пекине, думаю, его оценили".

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