О чем говорят итоги выборов на Тайване: как теперь может вести себя Китай

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Кравцев Сергей
На Тайване состоялись президентские выборы. Согласно предварительному подсчету, с 40,1% лидирует противник сближения с Китаем, прозападный кандидат Лай Циндэ из руководящей Демократической прогрессивной партии (ДПП). Официальные итоги волеизъявления в Тайване объявят через несколько дней, но вряд ли цифры изменяться. Ранее были опасения, что Китай, который методично настаивать на воссоединении с Тайванем, может жестко отреагировать на победу самого неудобного для себя кандидата. О чем говорит тайваньский выбор? Как ситуация вокруг острова может развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Тайвань. Фото: из открытых источников
Политтехнолог, соучредитель Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий рассуждает так:
По мнению эксперта, если бы искалась формальная причина для казуса белли (повод для войны), Пекин бы ее нашел, независимо от тайваньских выборов.
По российско-украинской войне понятно, что повод для агрессии можно придумать какой угодно, прикрывая этим внутренние проблемы, отмечает он.
Политолог, партнер международной коммуникационной агенции Good Politics Максим Джигун считает, что ситуация на Тайване демонстрирует стабильность выбора жителей острова. Их желание жить по демократическим ценностям, а не по коммунистической идеологии КНР.
По мнению Максима Джигуна, вряд ли власти КНР решатся на какое-то серьезное обострение. При этом Тайвань, акцентирует он, останется камнем преткновения в отношения Китая и Запада, особенно США.
Следует также понимать, продолжает Максим Джигун, что Китай внимательно следит за ходом российско-украинской войны. Это триггерная для него ситуация. В смысле – могут ли авторитарные режимы силой продвигать свою повестку в мире. И отталкиваясь от того, как закончится эта война, КНР будет принимать решение по Тайваню, прогнозирует политолог.
Хорошим знаком он считает то, что США стараются не провоцировать ситуацию. И президент Джо Байден, реагируя на результаты выборов в Тайване, заявил, что Штаты не поддерживают независимость острова.
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