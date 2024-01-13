Побеждает ли прозападный кандидата: первые результаты выборов на Тайване

На Тайване закрылись избирательные участки. Согласно предварительному подсчету, с 40,1% лидирует прозападный кандидат Лай Циндэ из руководящей Демократической прогрессивной партии (ДПП). Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Bloomberg".

Тайвань. Фото: из открытых источников

Отчеты подали уже практически 100% избирательных участков острова. Журналисты отмечают, что во время президентской гонки избиратели выбирали между: нынешним вице-президентом Лаем Цинде из правящей Демократической прогрессивной партии (ДПП); мэром города Нью-Тайбей Хоу Юи из партии Гоминьдан; лидером молодой Тайваньской народной партии Ке Вэньчжэ.

"В дополнение к выбору нового президента, избиратели будут определять новый состав законодательного органа, выбирая своих местных депутатов, а также законодателей в целом. ДПП удерживает большинство в однопалатном законодательном органе с тех пор, как Цай Инвэнь впервые одержала победу на президентских выборах в 2016 году", — объясняет издание.

По мнению многих экспертов, выборы на Тайване имеют серьезное геополитическое значение. Местные власти не скрывают беспокойства в связи с тем, что Китай может вмешаться в проведение волеизъявления. В частности, Китай накануне голосования начал запускать воздушные шары над островом.

11 января США дали четкий сигнал Китаю, что выступают против любого внешнего вмешательства либо влияния на предстоящие президентские и парламентские выборы на Тайване.

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Также издание "Комментарии" сообщало – Цзиньпин вновь намекнул на неизбежное "воссоединение" Китая и Тайваня.



