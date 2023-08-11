О чем говорит заявление Арестовича о роковой ошибке Украины – что за ним стоит

Экс-советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Украина, сделав ставку на построение "националистического государства", допустила идеологическую ошибку. Мол, так в итоге можно построить "вторую Венгрию", что входит в противоречие с либеральными ценностями, основных западных союзников Украины в ЕС и НАТО. Согласны ли с подобными утверждениями? Зачем их делает Арестович? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Алексей Арестович. Фото - из открытых источников

Национальное государство возможно лишь на основании общности, единения вокруг языка и религии

Политтехнолог, офицер ВСУ Виктор Таран рассуждает так:

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"Создается впечатление, что человек, дающий подобный комментарии, совершенно не разбирается в истории, в вопросах становления нации, государства, создания и сохранения идентичности. Что он либо не компетентен, либо – манипулятор".

По словам эксперта, американский философ, политолог, политический экономист и писатель японского происхождения Ёсихиро Фрэнсис Фукуяма, являющийся адептом либерального мира, подчеркивал, что американская идентичность была сформирована на таких базовых китах как протестантская вера и английский язык. Не абсолютное разнообразие, а определенная унификация.

"По словам Фукуямы, на основе разнообразия наций, языков и культур нельзя выстроить сильное государство. Как пример – та же Сирия с ее мультикультурностью, разнообразием языков, религий, этносов. Что в итоге выросло в колоссальные внутренние проблемы, которые при отсутствии единого стержня обернулись фактическом развалом государства и войной, идущей который год", – подчеркивает Виктор Таран.

Так что, продолжает он, национальное государство возможно лишь на основании общности, единения вокруг языка и религии. И тут, акцентирует политтехнолог, очень тонкая грань между – "национальная" (что мы видим в современной Украине) и "националистическая" (что строила гитлеровская Германия и выстроила путинская Россия).

"Абсолютно нелогична попытка Арестович сравнивать Украину с той же Венгрией, – уверен Виктор Таран. – Ведь тамошний премьер Орбан говорит о необходимости восстановления Великой Венгрии прошлого, куда входили территории нынешних Украины, Румынии, Хорватии. А у нас на государственном уровне никто не призывает захватывать международно признанные территории других государств. Мы защищаем и освобождаем свое. И это – принципиальная разница между национальной идентичностью и националистической".

Эксперт напоминает, что невозможно получить статус гражданина той или иной цивилизованной страны, не зная ее языка и истории. И мы, отмечает он, должны идти (и идем, о чем говорит недавно принятый закон о гражданстве Украины) таким путем.

"Думаю, Арестович поднял эту тему в интересном ему ракурсе, манипулируя в этом интервью с точки зрения выгодной ему логики, лишь потому, что он собирается идти в политику. Как политтехнолог я отлично знаю, что для подобного похода важно опираться на определенный электорат. И Арестович хочет играть на остатках электората ОПЗЖ. Как и философ Сергей Дацюк. Как и политолог, соучредитель Украинского института будущего Юрий Романенко. Они хотят играть на гибридной идентичности, рассказывая, что "не всё так однозначно", что "в русском языке нет ничего плохого" и так далее. Эти ребята просто выстраивают свой политический проект. Самостоятельно или за деньги Банковой – я не знаю. Но точно знаю, что это очень опасные игры. Которыми ранее забавлялись "Партия регионов", ОПЗЖ, в итоге приведя к нам войну. И то, чем сейчас занимаются Арестович иже с ним – это выращивание "русского мира" в нашем тылу, тогда как мы воюем с его носителями на фронте, – подчеркивает Виктор Таран. – Следует сделать табу на попытки манипулирования темами языка, церкви, культуры, истории".

Украине пытаться вести политики "титульной нации" – это закапывать бомбу замедленного действия под основы государственности

По мнению политолога, медиа-эксперта Дениса Гороховского, Арестович абсолютно прав в том, что пытаться строить националистическое государства в условиях глобализации – это путь в никуда.

"Мы сегодня можем видеть, что даже те страны, которые традиционно считались мононациональными, потихоньку отходят от подобных практик. И это касается не только Европы. Даже Япония, которая традиционно считалась страной такого типа, за последний год на 10% увеличила прирост иностранных резидентов", – отмечает эксперт.

Он уверен, что в Украине, которая всегда была многонациональным государством, пытаться вести политики "титульной нации" – это закапывать бомбу замедленного действия под основы государственности.

"Да и в целом как-то странно требовать, например, от крымских татар, чтоб они определились кто они больше – украинцы или крымские татары", – констатирует Денис Гороховский.

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