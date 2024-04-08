О чем говорит укрепление китайско-российских отношений: почему не все так радужно для Путина

Министр иностранных дел Российской Федерации (РФ) Сергей Лавров прибыл 8 апреля в Китайскую Народную Республику (КНР) с официальным визитом. Планируется, что стороны обсудят "вопросы двустороннего сотрудничества и взаимодействия на международной арене". Речь пойдет, в частности, об Украине. В последнее время Китай возобновил свои "миротворческие" потуги в ракурсе урегулирования российско-украинской войны (которую Пекин, как и Москва, предпочитает называть "украинским кризисом"). При этом КНР помогает РФ, о чем заявляют и руководство США, и генсек НАТО Йенс Столтенберг. К чему может привести дальнейшее укрепление китайско-российских отношений? Почему Западу не удалось разбить этот союз? Как ситуация может развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Путин и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

Для Китая нынешняя ситуация выгодна

По словам политолога, профессора кафедры международных отношений НАУ Максима Яли, если посмотреть на динамику последних двух лет, с начала полномасштабного вторжения России в Украину, то видно, что зависимость РФ от КНР неизменно увеличивается. В первую очередь, в финансовой сфере.

"Де-факто, Китай наряду с Индией помогли удержаться российской экономики на плаву. Покупая со значительной скидкой всё больше российской нефти – основного ресурса Кремля для финансирования войны. Кроме того, Китай предоставляет стране-агрессору технологическую помощь. Что позволяет России иметь определенные успехи на фронте, не отставать от Украины в качестве вооружений", – поясняет эксперт.

Для Китая это выгодно, отмечает он. В структуре российского импорта около 50% (крайне высокий показатель) уже приходится именно на Китай.

"КНР получает дешевые энергоресурсы, а также значительный рынок сбыта для своей продукции. Тем самым превращая Россию в своего вассала, увеличивая ее зависимость от себя", – акцентирует Максим Яли.

Потому, продолжает он, менять тут Пекин ничего не будет, ему лучше, чтоб всё продолжалось, он тогда больше привяжет Россию к себе.

"При президентстве Трампа проходили многочисленные переговоры между США и РФ, между россиянами и европейцами. Тогда Запад пытался не допустить сближения России с Китаем, симбиоза их экономик. Не дать возможности Китаю укрепиться, в том числе за счет российских ресурсов. Но полномасштабное российское вторжение в Украину внесло коррективы. Западу пришлось вводить санкции, уводить свои компании с рынка страны-агрессора, реагируя на попытку РФ разрушить существующий миропорядок. В итоге Россия окончательно сделала ставку на Китай. И пока будут продолжаться военные действия в Украине, вышеназванные тренды лишь усилятся", – прогнозирует политолог.

Но, уточняет он, горизонт планирования тут максимум полгода – до исхода президентских выборов в США.

"Если к власти вернется Трамп со своим так называемым мирным планом, ситуация может измениться, – считает Максим Яли. – В видении Трампа – РФ не является противником США, конкурентом в битве за мировое лидерство. В отличие от Китая. С этим и связаны возможные компромиссы с РФ за счет территориальных уступок со стороны Украины, информация о чем (как о "мирном плане" Трампа) всё больше просачивается в американскую прессу ".

Россию беспокоит постоянная балансировка Китая в отношениях с ней

Политолог Владимир Цыбулько рассуждает так:

Авторитаризм России делает Китай не одиноким авторитарием в Совбезе ООН. Плюс – такой же навязчивой идеей, как и восстановление СССР для путинской России, для КНР под управлением Си Цзиньпина является возвращение Тайваня". "Визит Лаврова в Пекин, по сути, является зондированием настроений в китайском истеблишменте после псевдовыборов в РФ

Однако, отмечает политолог, Россию беспокоит постоянная балансировка Китая в отношениях с ней, что делается с целью сохранения доступа к рынкам сбыта – ЕС и США. Причем Штаты делают всё более жесткие предупреждения.

"Россия не может предложить альтернативы, а тем более не может замещать инвестиции и технологии от этих рынков, – поясняет Владимир Цыбулько. – При этом, РФ нуждается в оружии и комплектующих. Без Китая она не обойдется, что означает рост кабальной зависимости РФ от КНР. И Лавров, по сути, поехал в Пекин с очень плохими картами. Но не верится, что Путин созрел для уступок по украинскому треку".

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