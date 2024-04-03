О чем Байден предупредил Си: стали известны подробности разговора двух лидеров

Президент США Джо Байден и глава КНР Си Цзиньпин провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили не только американо-китайские отношения, но и войну в Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The New York Times".

Байден и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

Отмечается, что в Белом доме заявили, что Байден говорил о борьбе с производством наркотиков, конфликте на Ближнем Востоке, ядерной программе Северной Кореи и поддержке Китаем России. По словам советника Байдена Джона Кирби, также они затронули темы несправедливой торговой политики, задержанных американцев и блокировки TikTok.

Издание, ссылаясь на высокопоставленного представителя администрации отмечает, что беседа была скорее "контрольной встречей" перед визитом министра финансов и госсекретаря в Китай. Байден хотел подчеркнуть, что Китай не должен помогать России в восстановлении военно-промышленной базы – КНР взяла на себя часть торговли, которую прекратили европейские страны, что позволило Москве восстановить возможности по производству оружия.

Белый дом также предупредил Китай, чтобы он дал команду прекратить обстрелы кораблям береговой охраны, которые обстреливают из водометов филиппинские корабли в спорных водах Южно-Китайского моря. Также Штаты заявили, что китайские военные провокационно используют самолеты и корабли вблизи Тайваня. При этом Байден подтвердил, что США придерживаются "политики одного Китая".

В свою очередь Си заявил, что тайваньский вопрос – это "первая красная линия", которую нельзя переступать в отношениях между странами, поэтому Штаты должны прибегнуть к "конкретным действиям" и продемонстрировать готовность не поддерживать независимость Тайваня. Также китайский лидер раскритиковал "бесконечный поток мер", предпринимаемых Штатами для подавления экономики, науки и технологий Китая.

По словам чиновника, американский президент также хотел, чтобы Китай попросил Иран остановить хутистов от нападений на торговые суда в Красном море.

Читайте также на портале "Комментарии" — какой итог войны в Украине устроит Китай: почему Париж стал надеяться на Пекин.



