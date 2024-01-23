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Нужно ли мужчин возвращать из-за границы для мобилизации в Украине: опрос

Большинство украинцев не поддерживают решение принудительно возвращать мужчин из-за границы, чтобы потом их мобилизовали и отправили на войну.

сегодня, 16:33
Автор:
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Slava Kot
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16 января эстонский депутат Яак Мэдисон призвал "помочь Украине с мужчинами" и создать механизм, который позволит вернуть уклонистов от мобилизации в странах Европы. Active Group провела опрос, чтобы узнать, как украинцы относятся к принудительному возвращению мужчин из-за рубежа для мобилизации в Украине.

Нужно ли мужчин возвращать из-за границы для мобилизации в Украине: опрос

Нужно ли возвращать насильно мужчин из-за границы для мобилизации. Фото из открытых источников

Согласно опросу, большинство украинцев против принудительного возвращения мужчин из-за рубежа – 55,1%. Поддерживают так или иначе подобную инициативу 34,2% опрошенных.

Когда же украинцев спросили, нужны ли армии мужчины, которых принудительно вернули из-за границы, большинство также было против такого решения – 57,8%. За принудительную мобилизацию мужчин, которых принудительно вернули в Украину, высказалось 31,1% респондентов.

Нужно ли мужчин возвращать из-за границы для мобилизации в Украине: опрос - фото 2

Нужны ли принудительно возвращенные мужчины из-за границы для ВСУ. Исследование Active Group

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Эстонию заявил о необходимости справедливой мобилизации, заключающейся в том, чтобы мужчины мобилизационного возраста оставались в Украине. По его словам, не обязательно воевать, а работать и платить налоги. Зеленский добавил, что Украине не хватает людей, однако объяснил, что будет уважать права человека.

В свою очередь премьер Эстонии Кая Каллас также отреагировала на возможность принудительной экстрадиции украинских мужчин из стран ЕС для мобилизации. По ее словам такой механизм невозможен, ведь украинцы получили в странах Европейского Союза статус беженца.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ветеран войны объяснил, что происходит с уклонистами, которых насильно мобилизовали на войну.

Также "Комментарии" писали, что в Нацбанке ответили на предложение запретить уклонистам распоряжаться собственными средствами.



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Источник: https://t.me/pulsweek/460
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