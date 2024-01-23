Нужно ли мужчин возвращать из-за границы для мобилизации в Украине: опрос

16 января эстонский депутат Яак Мэдисон призвал "помочь Украине с мужчинами" и создать механизм, который позволит вернуть уклонистов от мобилизации в странах Европы. Active Group провела опрос, чтобы узнать, как украинцы относятся к принудительному возвращению мужчин из-за рубежа для мобилизации в Украине.



Нужно ли возвращать насильно мужчин из-за границы для мобилизации. Фото из открытых источников

Согласно опросу, большинство украинцев против принудительного возвращения мужчин из-за рубежа – 55,1%. Поддерживают так или иначе подобную инициативу 34,2% опрошенных.

Когда же украинцев спросили, нужны ли армии мужчины, которых принудительно вернули из-за границы, большинство также было против такого решения – 57,8%. За принудительную мобилизацию мужчин, которых принудительно вернули в Украину, высказалось 31,1% респондентов.

Нужны ли принудительно возвращенные мужчины из-за границы для ВСУ. Исследование Active Group



Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Эстонию заявил о необходимости справедливой мобилизации, заключающейся в том, чтобы мужчины мобилизационного возраста оставались в Украине. По его словам, не обязательно воевать, а работать и платить налоги. Зеленский добавил, что Украине не хватает людей, однако объяснил, что будет уважать права человека.

В свою очередь премьер Эстонии Кая Каллас также отреагировала на возможность принудительной экстрадиции украинских мужчин из стран ЕС для мобилизации. По ее словам такой механизм невозможен, ведь украинцы получили в странах Европейского Союза статус беженца.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ветеран войны объяснил, что происходит с уклонистами, которых насильно мобилизовали на войну.

Также "Комментарии" писали, что в Нацбанке ответили на предложение запретить уклонистам распоряжаться собственными средствами.