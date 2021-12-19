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Новый гастрономический рекорд: в Одессе испекли гигантский рождественский штоллен (ВИДЕО)

Вес кондитерского изделия составил 92 килограмма

19 декабря 2021, 21:45
Автор:

Денис Подставной
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В День святого Николая в Одессе испекли традиционное немецкое блюдо — рождественский штоллен или, как его еще называют, немецкий рождественский кекс, который благодаря своим размерам попал в Книгу рекордов Украины. Об этом сообщается на сайте городского совета. 

Новый гастрономический рекорд: в Одессе испекли гигантский рождественский штоллен (ВИДЕО)

Рождественский штоллен. Фото из открытых источников

Сегодня, 19 декабря, при Кафедральном соборе Святого Павла по ул. Новосельского прошло открытие рождественской ярмарки, которая была организована в немецких традициях. Отмечается, что организатором стала Немецкая евангелически-лютеранская церковь Украины.

В ходе мероприятия был представлен гигантский рождественский штоллен, вес которого составил 92 килограмма. Этот рекорд был зафиксирован Книгой рекордов Украины.

Как пишет издание "Суспільне", для приготовления изделия использовали 50 кг муки, 20 килограммов орехов и 30 кг сухофруктов, 6 литров рома, 15 килограммов сливочного масла и столько же сыра. Рождественский кекс состоит из 70 частей. А на его приготовление создатели потратили два с половиной месяца. 

Организаторы планируют разделить рождественский штоллен и раздать его двум тысячам человек. 


Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что летом 2021 года в ходе ягодного фестиваля Zahid Berry Fest была представлена самая большая в Украине карта, сделанная из ягод голубики, земляники и ежевики. Чтобы создать карту нашей страны из ягод, потребовалось целых 24 килограмма ягод. 

Также издание сообщало о том, что кондитер Любовь Керецман из поселка Чинадиево, что на Закарпатье, изготовила выпечку гигантских размеров. Она представила свой кулинарный шедевр на гастрономическом фестивале. Ранее поставить такой рекорд никто в стране не брался, так как приготовление этого изделия является невероятно сложным. 


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Источник: https://omr.gov.ua/ua/news/225913/
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